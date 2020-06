Malaguti compie 90 anni e sconta il suo Madison 300 per tutto luglio

Malaguti compie 90 anni di attività e per festeggiare sconta il suo best seller Madison 300 di ben 300 euro per tutto il mese di luglio 2020. Per tutto il mese in arrivo il Malaguti Madison300 sarà disponibile a partire da 4.299 euro chiavi in mano.

Lo ha annunciato KSR Group, il distributore ufficiale dei prodotti Malaguti, che ci ricorda come il Madison 300 sia dotato di motore monocilindrico da 278 cc e 26 cv, capace di mantenere i consumi medi entro i 3,6 litri per 100 km, significa dunque che in città riusciamo a percorrere fino a 50 km/litro.

Il Madison 300 è anche dotato di presa USB per la ricarica di smartphone e altri dispositivi compatibili allocata nel sottosella e un ampio display TFT per il controllo degli strumenti. Madison 300 si può già acquistare presso i rivenditori ufficiali Malaguti nelle colorazioni rosso o nero, anche in versione Anniversary Edition, con prezzi a partire da 4.299 euro.

Fondata nel 1930 nella frazione La Campana di San Lazzaro di Savena (BO), Malaguti era originariamente un’officina di riparazione e rivendita di biciclette. Dopo la II Guerra Mondiale cominciò a produrre le prime biciclette a motore (Mosquito) con telaio a trave centrale e trazione a rullo. Bisognerà attendere il 1957 per vedere la metamorfosi di questo velomotore in ciclomotore grazie all’adozione di sospensioni, freni a tamburo, serbatoio e motore due tempi di 49 cc della tedesca Espress Werke.

Dal 2018 la famiglia Malaguti ha venduto la licenza di utilizzo del marchio al gruppo austriaco KSR Group, proprietario anche del marchio Lambretta, annunciando all’EICMA una nuova gamma di veicoli, mantenendo la medesima qualità del prodotto. Grazie al nuovo impulso, oggi Malaguti può contare su una gamma completa di scooter (Madison 300) e moto che spazia dalle Sport (RST 125) alle Street (Montepro 125), dalle Supermoto (XSM 50 e 125) alle Enduro (XTM 50 e 125), fino alle Adventure (Dune 125).