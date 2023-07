Mal d'auto, il consiglio dei pediatri: 'Evitate di usare i videogiochi in auto'

Il mal d'auto è una pratica fastidiosa e purtroppo molto diffusa. Colpisce solitamente i passeggeri, spesso e volentieri quelli in “seconda fila”, e può portare a nausea, giramenti di testa e a volte anche vomito.

Secondo un recente studio, il mal d'auto potrebbe essere accentuato dalle auto elettriche per via dell'assenza di rumore, ma in attesa di ulteriori approfondimenti sul tema, è certo invece che i videogiochi possano essere una causa scatenante della Cinetosi.

Secondo quanto si legge sul sito dell'agenzia Ansa, gli esperti dell'Ospedale bambino Gesù di Roma hanno stilato una sorta di vademecum per evitare che il mal d'auto possa sopraggiungere o accentuarsi, con gravi conseguenze per il viaggiatore e di riflesso anche del guidatore, costretto nei casi più estremi a fermarsi per far prendere una boccata d'aria a chi soffre.

Quando si verifica il mal d'auto il cervello pensa di essere avvelenato, e tale condizione critica è dovuta ad una ipersensibilità del centro dell'equilibrio, il cosiddetto labirinto, che è situato nell'orecchio interno e che nei bimbi predisposti può sollecitare più del dovuto il sistema neurovegetativo.

I sintomi sono quelli elencati sopra, quindi nausea e vomito, ma anche sbadigli, pallore, sudorazione fredda e malessere generale. Il mal d'auto si verifica in particolare quando si guarda dal finestrino laterale di conseguenza i pediatri consigliano di invitare il bimbo a guardare davanti a se, mentre per i viaggi più lunghi, su prescrizione medica, esistono anche dei farmaci specifici che hanno “effetti positivi e nessun effetto collaterale", come ad esempio l'uso di appositi braccialetti.

Fondamentale è quindi invitare il bimbo a distrarsi e a svolgere attività in auto nel limite del possibile, e soprattutto evitare di giocare ai videogiochi o di guardare lo smartphone, due situazioni che potrebbero ulteriormente accentuare i sintomi del mal d'auto. Queste regole valgono anche per i più grandicelli ovviamente, visto che a soffrire di cinetosi sono spesso e volentieri anche gli adulti.