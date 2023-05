Se avete il mal d'auto allora dovreste evitare di salire su un'auto elettrica

Sono diversi i buoni motivi per acquistare un'auto elettrica fra basso inquinamento, silenziosità e scatto, ma non mancano le questioni spiacevoli e una di queste è il mal d'auto. A porre l'attenzione sul fenomeno è stato un ricercatore dell'Università di Belfort-Montbéliard, in Francia, che ha scoperto una correlazione fra Ev e il malanno.

Nella maggior parte dei casi il mal d'auto si verifica quando si è passeggeri, soprattutto se ci si posiziona sui sedili posteriori, ma a volte può essere registrato dal guidatore. In ogni caso si tratta di un qualcosa di davvero fastidioso che spesso e volentieri rovina i viaggi e che induce l'automobilista/passeggero nei casi più gravi, a prendere delle apposite medicine che evitino l'insorgere di nausa, mal di testa e sensazione di oppressione e debolezza.

In gergo medico si chiama cinetosi e secondo la ricerca di cui sopra sembra che la stessa venga aumentata a causa del motore elettrico, che risulta essere più silenzioso e lineare di quello termico a benzina o diesel.

In poche parole, l'assenza del rumore legato ad accelerazione e decelerazione, con conseguente cambio di marcia, ostacolerebbe le persone nella loro capacità di assimilare il movimento del veicolo. Il silenzio di un motore elettrico causa quindi la perdita di un punto di riferimento, sottolinea William Emond, a capo dello studio.

Altro elemento che non giova alla cinetosi è la presenza di schermi, che non è solo una prerogativa delle auto elettriche sia chiaro, ma che sta proliferando in particolare negli ultimi EV in distribuzione. Il binomio fra segnali uditivi dati dall'assenza del rumore del motore, e segnali visivi, dati dalla presenza di piccoli o grandi display, potrebbe aumentare il problema del mal d'auto in futuro.

Si calcola che ad oggi fra il 25 e il 30 per cento della popolazione soffra di cinetosi nel mondo. Tra l'altro gli abitacoli sempre più silenziosi stanno creando un problema anche per quanto riguarda i mezzi di soccorso: capita sempre più spesso e volentieri che gli automobilisti vengano “ovattati” non sentendo le sirene di ambulanze, vigili e forze dell'ordine.