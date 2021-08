Magnifico esemplare di LaFerrari venduto per una somma astronomica

Uno spettacolare esemplare di Ferrari LaFerrari è appena stato venduto per una cifra pari a 3,1 milioni di dollari (2,63 milioni di euro) durante un'asta svoltasi in occasione della Monterey Car Week.

La casa di Maranello ha rivelato la sua potentissima hypercar più di otto anni fa, e in quel momento il prezzo unitario ammontava a 1,2 milioni di euro circa. Qualcuno era portato a credere che si trattava di una richiesta troppo altra, ma i facoltosi clienti che se la sono portata a casa nell'istante dell'apertura dei preordini hanno realizzato un investimento estremamente fruttuoso.

A ogni modo questo potrebbe essere il periodo giusto per vendere una LaFerrari, poiché da qualche anno a questa parte il suo valore è diventato stagnante. In realtà il picco potrebbe essere già stato superato dopo l'agosto del 2016, quando una LaFerrari in nero satinato fu piazzata a 4,7 milioni di dollari. Ora quasi tutti gli esemplari oscillano tra i 3 ed i 3,4 milioni di dollari



Tornando al nocciolo della questione, l'unità appena venduta ha percorso soltanto 210 chilometri complessivi e vanta una carrozzeria in tonalità Rosso Corsa. A farla risplendere è proprio la carrozzeria a tinta unita, poiché è ben più rara della bicromia tra il rosso e il nero del tettuccio. Le condizioni generali sono eccellenti, ma per il momento non abbiamo immagini ad esporne gli interni.



In attesa di eventuali aggiornamenti vogliamo mostrarvi una LaFerrari in azione: eccone una mentre sfreccia a oltre 370 km/h su un'autostrada tedesca che, come saprete, non pone limiti di velocità. A proposito della hypercar ibrida, anche il motore della stessa va a ruba: due anni fa un propulsore raggiunse gli 800.000 dollari su eBay.