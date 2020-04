Questa magnifica McLaren P1 GTR-18 è un missile che si ispira alla Formula 1

Certo la McLaren P1 non aveva bisogno di particolari modifiche, viste le performance assurde e i livelli ingegneristici raggiunti alla sua uscita, ma la casa automobilistica tedesca decise di proporne una versione furiosa esclusivamente per la pista, denominata P1 GTR, e che potete ammirare in azione tramite questo video.

A quanto pare per i ragazzi di Lanzante questo non era ancora abbastanza, e infatti hanno deciso di sviluppare la loro personale P1 GTR-18, che si basa 6 dei 58 esemplari di P1 GTR mai prodotti. Insomma, sarà un bolide incredibilmente veloce ed estremamente raro. Occhio al prezzo, quindi.

Lanzante ha applicato alla hypercar uno stile posteriore longtail, aumentandone la lunghezza complessiva e aggiungendo componenti dalla migliore aerodinamicità. Davanti troviamo uno splitter più ampio, mentre la coda accoglie un alettone con una capacità di carico aerodinamico maggiore. Quello che spicca di più all'occhio è però lo stile delle sei unità di P1 GTR-18, che grazie a Lanzante potranno godere di sei schemi colore unici e ispirati alle livree che la McLaren ha proposto nel reparto motorsport. L'esemplare che potete ammirare attraverso la galleria in calce gode pertanto dello schema Gulf Team Davidoff No. 28, che è l'ultima livrea realizzata da Lanzante per la sua mitica McLaren F1 GTR (ecco una meravigliosa McLaren F1 restaurata da MSO).

Per quanto concerne le specifiche tecniche non abbiamo ancora dati ufficiali, ma ricordiamo che la P1 GTR dispone di un possente V8 capace di sviluppare 1.000 cavalli di potenza, dei quali 200 prodotti dalle unità elettriche, che possono muovere il bolide per qualche chilometro usando esclusivamente l'energia stoccata nelle batterie.

Per concludere vi rimandiamo ad una entusiasmante notizia per tutti gli appassionati del brand britannico e delle automobili in generale: la McLaren P1 avrà ufficialmente una erede, che arriverà sul mercato con ogni probabilità entro il 2024.