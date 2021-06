La magnifica GTO Squalo sta arrivando: è un bolide rétro nuovo di zecca

La divisione GTO Engineering di Ferrari, in collaborazione con un marchio britannico, sta lavorando ad una vettura nuova di zecca in stile rétro denominata Squalo. Per il momento dobbiamo "accontentarci" dei primi sketch, i quali evidenziano una forte ispirazione alla indimenticabile Ferrari 250 GTO.

Per ammirarne le forme vi basterà dare un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina, dove è possibile vedere una cabina spaziosa con tanta visibilità, e coloro che stanno lavorando per portarli alla luce hanno sottolineato il fatto che l'abitabilità degli interni sarà certamente spaziosa, e lo stesso aggettivo sarà attribuibile anche al bagagliaio.

Per quanto concerne l'estetica non possiamo non soffermarci sull'utilizzo estensivo della pelle, disponibile in varie tonalità tra le quali il rosso e varie sfumature di marrone. Il volante appare invece con rivestimento in legno, mentre sul cruscotto sono le forme curve a dominare: orologio, quadranti e bocchettoni della ventilazione sono incarnati da cerchi di grandezza variabile.

La compagnia afferma oltretutto che il posizionamento di volante, pedali e cambio sarà totalmente personalizzabile, e non mancheranno un sistema audio moderno, una integrazione completa con gli smartphone, un sistema di infotainment aggiornatissimo, i classici porta bicchieri e chissà cos'altro.

"I conducenti della Squalo passeranno più tempo nella macchina che a guardarla da fuori, per cui era importante per noi non soltanto ascoltare i nostri clienti, ma anche forgiare un'esperienza di guida sportiva tramite il concentrarci sugli elementi chiave dell'abitacolo: la semplicità e il coinvolgimento del guidatore." Queste le parole di Mark Lyon, fondatore di GTO Engineering, nel merito della questione.

Passando agli aspetti puramente tecnici gli acquirenti porteranno a casa una macchina dal peso inferiore ai 1.000 chilogrammi, i quali verranno catapultati in avanti da un nuovo e poderoso motore V12 aspirato quad-cam da 4,0 litri abbinato ad un cambio manuale. Purtroppo non abbiamo cifre sui cavalli di potenza, sui giri al minuto raggiungibili e su tutto il resto, ma ci sono stati promessi approfondimenti nel corso del mese di luglio.

In attesa di ricevere quindi altre succulente informazioni vogliamo rimandarvi ad caso assurdo scoppiato più di un anno per la vendita di una Ferrari 250 GTO: l'acquirente ricevette la vettura senza cambio nonostante avesse sborsato 44 milioni di dollari, per cui decise di portare in tribunale il venditore.