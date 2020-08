La magnifica Dubonnet Hispano-Suiza del '38 monta il motore di un aereo

André Dubonnet, pluripremiato pilota di aerei francese nel corso della prima guerra mondiale, smise di guidare aeroplani soltanto per salire a bordo di numerose Bugatti e Hispano Suiza durante il periodo di pace susseguente la Grande Guerra.

Dubonnet fu anche un noto e capace inventore, e tra l'altro fu proprio lui a introdurre le sospensioni anteriori indipendenti a braccio trasversale e il sistema di sterzata che porta il suo nome. Successivamente General Motors, e di conseguenza tante altre case automobilistiche, gli acquistarono le invenzioni e i brevetti per farne un uso estensivo sui propri veicoli. Tra i maggiori marchi i quali sfruttarono i colpi di genio di Dubonnet troviamo Fiat, Alfa Romeo, Iso, Simca e BMW.

A ogni modo, il veicolo del quale parliamo oggi incarna un capolavoro della art déco, e ha richiesto il supporto del coachbuilder (mestiere purtroppo quasi estinto) Jacques Saoutchic. L'intento di Dubonnet era quello di proporre una vettura dalle forme d'aviazione partendo dalla Hispano-Suiza con numero di telaio 103. Il risultato è stato denominato Dubonnet Hispano-Suiza H6B Xenia, e ha visto la luce nel 1938.

Assolutamente degno di nota è stato il lavoro svolto sulla meccanica, poiché il veicolo monta la metà di un enorme V12 ad uso aeronautico da 7,9 litri. L'unità fa uso di un sistema a doppia accensione, di duplice distribuzione ed è incarnato da un blocco singolo interamente in alluminio. Le specifiche tecniche risultanti parlano di 160 cavalli di potenza a 3.050 giri al minuto, i quali vengono scaricati sull'asfalto da un cambio manuale a quattro rapporti.

L'estetica, grazie alla galleria di immagini in calce, la potete giudicare voi stessi