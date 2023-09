La Magneti Marelli di Crevalcore chiude? Pesa la mancata conversione all'elettrico

Sembra destinato alla chiusura lo stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore, in provincia di Bologna, con conseguenti 230 lavoratori a casa. Una situazione ovviamente incresciosa che giunge dopo una serie di tagli che le aziende automobilistiche stanno attuando negli ultimi tempi.

Il caso più chiacchierato è quello di Volkswagen, dove 300 lavoratori sono a rischio per il calo di domanda dei veicoli elettrici. Che dire di Volvo, che ha annunciato il licenziamento di 1.300 lavoratori, o di Ford, che invece ne taglierà ben 3.800.

Nella giornata di martedì scorso il fondo statunitense Kkr, che dal 2019 detiene la storica azienda milanese, ha annunciato lo stop dello stabilimento e i cancelli verranno serrati a inizio 2024. Una volta appresa la notizia i lavoratori hanno organizzato un presidio fuori dall'azienda a cui ha preso parte anche il governatore di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nonché l'assessore allo sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla.

"Noi siamo disponibili a discutere di qualsiasi forma di conversione o ristrutturazione industriale – le parole di Bonaccini - ma noi non possiamo accettare una cessata attività del tutto immotivata. Noi siamo qui al fianco di lavoratrici e lavoratori non solo perché dobbiamo garantire loro il futuro, ma anche perché siamo convinti che questa chiusura non abbia alcun senso".

Colla ha invece fatto sapere di essersi messo in contatto con Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, per la convocazione immediata di un tavolo di lavoro di modo da trovare una soluzione.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la chiusura dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore è legata ad un calo della domanda legata alla componentistica dedicata ai motori endotermici, a cominciare dai collettori di aspirazione aria e dai pressofusi di alluminio, alla luce dello stop dell'Ue a benzina e diesel in vista del 2035.

Una situazione che va ad aggiungersi ad un risultato economico già negativo, tenendo conto che quest'anno si dovrebbe chiudere con 6 milioni di euro di perdita anche per via dell'alto costo dell'energia, ma anche per “la dinamica negativa delle attività legate al motore endotermico”, scrive ancora la Rosa, che porterà l'attuale utilizzo della capacità produttiva al 20 per cento nel 2027 e allo zero nel 2030.

A pesare è inoltre la scelta di non effettuare alcun investimento sull'elettrico, ed è proprio su questo punto che stanno discutendo i sindacati, nonché la regione Emilia, chiedendo ai vertici di Magneti Marelli di procedere alla riconversione delle fabbriche, anche perchè il rischio è che anche altri stabilimenti oltre a Crevalcore possano fare la stessa fine.



Nei prossimi giorni capiremo come sarà evoluta la vicenda anche se in queste ore si sta forse intravedendo la luce in fondo al tunnel: l'azienda ha infatti comunicato che la chiusura è congelata fino al 28 settembre, quando si terrà l'incontro con i sindacati.