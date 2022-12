Magna International presenterà pannelli carrozzeria che cambiano forma al CES 2023

Peugeot presenterà l’inedito modello denominato Inception al CES 2023, ma non sarà l’unico brand dell’automotive a presentarsi all’importante fiera di Las Vegas: anche Magna International sarà presente al CES 2023 e al suo stand ci saranno diverse novità sulla inerenti alla tecnologia applicata alle automobili.

In particolare mostrerà per la prima volta al pubblico i suoi pannelli carrozzeria capaci di cambiare forma durante l’utilizzo per ottimizzare le caratteristiche aerodinamiche delle vetture e pensato ovviamente per la mobilità elettrica. Questo particolare sistema è infatti pensato per cambiare la forma esterna di un veicolo così da migliorare l’efficienza e la funzionalità dello stesso, una tecnologia analoga a quella vista a bordo della BMW Vison Next 100 Concept.

Tra le altre novità ci sarà anche una soluzione chiamata SmartAccess che prevede l’eliminazione del montante B della vettura per favorire l’accesso all’abitacolo, ma ci saranno anche nuove soluzioni per l’illuminazione e la presentazione del sistema EtelligentGorce 4WD, ovvero un powertrain specifico per pick-up e mezzi commerciali con trazione integrale.

Non resta che attendere l’arrivo dell’evento per scoprire ulteriori dettagli sulle nuove tecnologie di Magna, che si troverà allo stand 4425 del Las Vegas Convention Center West Hall dal 5 all’8 gennaio 2023. E vi ricordiamo che al CES 2023 Honda e Sony presenteranno il loro primo veicolo.