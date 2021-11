La maggioranza degli automobilisti crede che le EV abbiano un motore termico

Le auto elettriche stanno avendo una fortissima crescita nel market share. Sempre più automobilisti sono portati all'acquisto di una vettura a emissioni zero, ma a quanto pare un sondaggio ha portato a galla una strana credenza: molti consumatori pensano che le EV si muovano tramite un motore a combustione interna.

L'intervista generale si è tenuta durante l'evento Toyota E-volution, in cui il brand ha condiviso delle statistiche impietose sul livello di informazione circa i nuovi sistemi di alimentazione: a scommettere che in una BEV ci sia un motore termico è il 66 percento dei rispondenti. Ciò sorprende in modo particolare se prendiamo in considerazione che il 70 percento degli automobilisti considererebbe l'acquisto di un veicolo completamente elettrico nel prossimo futuro.

A ogni modo questa non è stata l'unica scoperta sorprendente, in quanto il 75 percento degli intervistati ha affermato che i modelli ibridi vanno assolutamente ricaricati prima di poter partire. E' chiaro che, anche se parliamo di tecnologia plug-in hybrid, basta avere della benzina nel serbatoio per avviare la macchina.



Toyota in effetti ha ammesso che questi specifici risultati appaiono frustranti, soprattutto perché il lancio della Prius è avvenuto più di vent'anni fa (la nuova Prius potrebbe sfruttare il termico a idrogeno). Il brand ad oggi propone un'ampia gamma di vetture full hybrid, e se i clienti non sanno come funzionano è un problema.



Per sopperire il marchio nipponico sta provando ad istruire i consumatori circa i veicoli elettrificati e sulle differenze che separano plug-in hybrid, mild hybrid, full hybrid e modelli a idrogeno fuel cell (FCV). Al momento ha già approntato un "learning hub", il quale fornisce video esplicativi facili da gestire e da intuire.



A breve, quando la casa comincerà a produrre la sua prima auto completamente elettrica, il materiale potrebbe essere espanso per coprire la totale assenza di motore termico: ecco tutti i dettagli sulla Toyota bZ4X