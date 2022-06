A maggio immatricolazioni auto giù del 12,5%: -34,3% rispetto al 2019

Il mercato automotive continua a far segnare numeri negativi, a maggio però c'è una piccolissima ripresa rispetto al -20% di aprile. Rispetto allo stesso mese del 2021, maggio 2022 fa segnare -12,5% nei Paesi UE, Efta e Regno Unito.

Lo scorso mese di maggio sono state 948.149 le nuove auto immatricolate nell'area UE, Efta e Regno Unito. Nei primi cinque mesi del 2022 secondo i dati dell'ACEA (l'Associazione dei Costruttori Europei) si sono immatricolate 4.531.598 vetture, in calo del 12,9% rispetto allo stesso periodo gennaio-maggio nel 2021. Se guardiamo ai dati del 2019, pre-covid e pre-guerra in Ucraina, la flessione di maggio è del 34,3%, sui cinque mesi dell'anno siamo invece a -34,7%.

Stellantis in particolare ha venduto a maggio 191.489 auto sempre in zona UE, Efta e UK, il che significa -14,6% rispetto a maggio 2021. Anche un pezzettino di quota è stato rosicchiato: dal 20,7% siamo scesi a 20,2%. Dall'inizio dell'anno il quarto gruppo automotive al mondo (con buona parte del suo DNA italiano) ha immatricolato in totale 871.604 vetture, in calo del 22,2% rispetto al 2021. La quota a gennaio-maggio 2022 è scesa a 19,2% rispetto al 21,5% dello stesso periodo del 2021.

Il Centro Studi Promotor ha commentato i dati con parole alquanto dure: "Mentre nelle massime istanze istituzionali dell'Unione Europea si continua a discutere delle magnifiche sorti e progressive dell'auto elettrica, nessuno è in grado di prevedere quando e come verrà superata la gravissima crisi che si è abbattuta sul mercato dell'auto italiano ed europeo con la pandemia e con tutte le altre sciagurate vicende che l'hanno seguita tra cui, in primis, la mancanza di componenti indispensabili per la produzione di auto". Ricordiamo che l'UE ha votato per bandire le nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035.