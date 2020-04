A maggio arriva il bonus per acquistare biciclette e monopattini

In questo periodo di lockdown vi abbiamo raccontato di come comuni e regioni stiano spingendo sempre più verso l'uso di biciclette e monopattini elettrici, così da non appesantire l'aria con lo smog nelle grandi città e non affollare i mezzi pubblici. Ora potrebbe arrivare un bonus da 200 euro per l'acquisto di nuovi dispositivi.

La novità dovrebbe arrivare nel decreto che sarà ufficializzato a inizio maggio, che prevede uno stanziamento record di 155 miliardi. Il bonus equivale in realtà a una card da spendere per l'acquisto di una nuova bicicletta (tradizionale o elettrica a pedalata assistita, vanno bene entrambe), monopattini, Segway monoruota e altri veicoli di micromobilità, purché siano a uso individuale; il bonus si potrà spendere anche in servizi di car sharing, bike sharing e simili.

Questa card dal valore di 200 euro e sarà riservata ai residenti delle grandi città, quelle con oltre 60.000 abitanti, come riferito dal Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Ovviamente, come ricordavamo sopra, il nodo cruciale è mantenere libere le strade delle città dalle automobili e ridurre l'afflusso delle persone sui mezzi pubblici - con Milano e Roma in prima linea pronte a lanciare controlli e distanziamenti su metro e bus, con questi ultimi che accetteranno un numero limitato di persone.

Approfitterete per acquistare finalmente la bicicletta elettrica o il monopattino che stavate sognando?