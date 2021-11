Maeving RM1, la café racer elettrica costruita nel Regno Unito

A prima vista potrebbe sembrare una moto d'altri tempi, in realtà la nuova Maeving RM1 è un concentrato di tecnologia ed è 100% elettrica. Si tratta del primo veicolo della startup britannica Maeving per l'appunto, una café racer a zero emissioni per l'uso quotidiano in città. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche principali.

Costruito in maniera "artigianale" a Coventry, nel Regno Unito, il modello è risultato sold out per tutto il 2021 e ora non resta che attendere nuove liste pre-order per il 2022. A bordo è possibile installare due batterie per prolungare l'autonomia, che è pari a circa 65 km con una singola batteria e circa 130 con doppio dispositivo. Batterie che possono essere ricaricate a casa in circa 3 ore e mezza.

Ma qual è la velocità massima di questa moto? Purtroppo non va oltre i 70 km/h e potrebbe passare come una simil 125 cc, il suo prezzo inoltre non è per tutte le tasche: in UK si parte da 4.995 sterline, circa 6.000 euro al cambio, con la seconda batteria che si può acquistare a 1.195 sterline, circa 1.400 euro (si scende però a circa 1.200 euro se si acquista la seconda unità insieme alla moto). La RM1 sarà in mostra presso la fiera Motorcycle Live in UK dal 4 all'11 dicembre, a quanto pare niente EICMA 2021 purtroppo. A EICMA 2021 vedremo invece la nuova moto elettrica di VMoto, ormai mancano poche ore al reveal. Anche NIU sarà a EICMA 2021 con un nuovo veicolo.