I maestosi Toyota TRD Pro ricevono migliorie e nuove colorazioni

Nel 2014 Toyota introdusse la gamma di veicoli TRD Pro, nati dal volere della società di garantire alla clientela un prodotto estremamente capace nella guida fuoristrada, e in effetti si tratta di alcuni dei migliori offroader disponibili sul mercato ad oggi.

Adesso la famiglia di TRD Pro sta per avviarsi nel 2021 con gli stessi quattro modelli disponibili in precedenza: Sequoia TRD Pro, Tundra TRD Pro, Tacoma TRD Pro e 4Runner TRD Pro (galleria di immagini in calce). Questo però non vuol dire che le vetture non verranno aggiornate, infatti alcuni esemplari in test di 4Runner TRD Pro e Sequoia TRD Pro hanno mostrato la nuova verniciatura Lunar Rock la quale sostituisce la precedente Army Green, e sarà l'unica tonalità offerta nel 2021.

Inoltre, se tralasciamo il lato estetico, il 4Runner beneficerà di fari LED come standard per ogni allestimento, mentre la versione top TRD Pro verrà consegnata anche con potenti abbaglianti LED. Stessa sorte anche per i fendinebbia, standard per tutta la lineup, ma ancora una volta i TRD Pro svetteranno coi loro fendinebbia Rigid LED.

Passando ai cerchi, il 4Runner continuerà a montare cerchi in lega neri avvolti con pneumatici Nitto Terra Grappler, anche se in realtà saranno più solidi e rigidi che in precedenza, e si mostreranno in un design delle razze più aggressivo. Infine il 4Runner TRD Pro disporrà di ammortizzatori Fox Internal Bypass Shocks da 2,5 pollici, utili a donare maggior comfort di guida anche su sentieri impervi e ad alte velocità.

Toyota è anche lieta di annunciate le Tacoma, Tundra e 4Runner nelle varianti Trail Special Edition, annunciate durante il Salone dell'automobile di Chicago tenutosi lo scorso anno e in arrivo per la fine del 2020. Riguardo i prezzi dovremo attendere ancora un po', magari quando ci avvicineremo di più alla data effettiva del debutto.

A proposito di Toyota, passiamo forse a una notizia non proprio felice per il brand giapponese, poiché è appena stato superato da Tesla per valore delle azioni in borsa: ecco tutti i dettagli. Infine, per tornare al fuoristrada, vi rimandiamo a questa Toyota Supra modificata e dotata di caratteristiche fuori dal comune.