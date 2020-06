Questa maestosa Audi RS Q8 è stata portata ad oltre 1.000 cavalli di potenza

Wheelsandmore, nota casa di tuning tedesca, non sta mai con le mani in mano, soprattutto quando c'è da potenziare enormemente vetture già fuori dall'ordinario. A conferma di ciò ci arrivano le nuove immagini della loro ultima creazione: una Audi RS Q8 dalle specifiche mostruose che risponde al nome di Goliath.

Quei fantastici matti hanno donato al grosso SUV all'incirca 1.024 cavalli di potenza, scaturiti da una versione modificata dell'originale V8 bi-turbo da 4,0 litri, che eroga oltretutto 1.250 Nm di coppia. Si tratta di numeri talmente colossali da renderlo illegale tra le strade pubbliche persino in Germania, il paese di origine della vettura.

Assurda poi anche la necessità di limitare elettronicamente la coppia massimale per evitare danni ad alcune componenti meccaniche. Ottenere tutto questo non è stato affatto facile, e ha quindi richiesto un intervento sulla ECU, l'installazione di compressori più grossi, l'inclusione di un sistema di scarico libero da filtri anti-particolato e di soppressori del rumore e tanto altro.

Per far capire i progressi ottenuti da Wheelsandmore vi basti sapere che in origine la Audi RS Q8 passa da 0 a 100 km/h in poco meno di 4 secondi mentre ora, con ulteriori 420 cavalli a muovere il bolide, i 100 km/h è possibile vengano raggiunti in circa 3 secondi. Come abbiamo già accennato in precedenza, le modifiche sono tanto esagerati da rendere non omologabile il Goliath su tutto il suolo dell'Unione Europea, e quindi gli eventuali proprietari dovranno divertirsi sul tracciato per forza di cose.

Altri cambiamenti degni di nota riguardano nuove sospensioni ad aria controllabili tramite smartphone e la sostituzione dei cerchi con degli speciali prodotti da 24 pollici, disponibili in vari colori e avvolti in pneumatici normalmente usati per le supercar.

Nel caso foste interessati, dobbiamo dirvi che dovrete sborsare 49.900 euro per portarvi a casa l'intero pacchetto, e cioè circa 120 euro per ogni singolo cavallo aggiunto. Per chiudere restando in tema di auto modificate, ecco a voi un Subaru Crosstek trasformato in un inarrestabile fuoristrada. Per ultimo è degna di menzione anche l'ultima opera di Mansory: una Mercedes 300 SLR Mclaren perfetta per Batman.