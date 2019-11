Sua Maestà la Mercedes-Maybach GLS 600, SUV ultra-lussuoso

Debutta ufficialmente la Mercedes-Maybach GLS 600, un SUV di fascia ultra-premium con interni che fanno invidia ad una reggia reale. Massimo comfort alla guida, ma soprattutto per i passeggeri — con accessori e spazi da limousine. Vediamo nei dettagli questa regina del lusso su quattro ruote.

La Mercedes-Maybach GLS 600 ovviamente deriva in larga parte dalla GLS di serie, sapientemente modificata tanto nel design, quanto nella funzionalità degli interni.

Tanto per iniziare troviamo la possibilità di personalizzazione degli esterni con verniciatura bicolore, mentre nella calandra non troviamo il logo Mercedes, che fa la sua comparsa sul cofano in stile Spirit of Ecstasy. O, senza scomodare una casa rivale, come usava fare Mercedes fino a non troppi anni fa. Un super SUV che si prestava al trattamento limousine, date le dimensioni di tutto rispetto: 5,21 metri di lunghezza e 2,03 metri di larghezza.

Tornando alle differenze rispetto al modello "proletario", la versione Mayback conta anche sui cerchioni in alluminio da 22 o 23 pollici, oltre che su cromature aggiuntive pensate per impreziosire ulteriormente il veicolo.

Prima di passare agli interni guardiamo cosa c'è sotto al cofano: un biturbo V8 4.0 a benzina da 558CV e 730 Nm di coppia massima, abbinati all'EQ Boost che fornisce altri 22 CV, oltre a fungere da motorino d'avviamento e recuperare energia in frenata comportandosi da normale Mild hybrid.

La prima differenza che nota chi si siede all'interno del veicolo consiste nel maggiore spazio per le gambe, ottenuto grazie ad un innalzamento dei sedili di circa 2.5 cm. L'infotainment è il nuovo MBUX, ma troviamo abbondanza di schermi per l'intrattenimento anche nel vano passeggeri. Sono montati sul retro dei sedili anteriori.

Disponibile sia con opzione divanetto che con i tradizionali due sedili. Quest'ultimi possono essere reclinati e hanno addirittura la funzione massaggiante. Un ulteriore tablet tra le due poltrone permette di controllare i servizi di confort dei passeggeri. Non mancano gli optional più o meno stravaganti, incluso un frigorifero per non farsi mancare mai nulla. Mentre un predellino elettronico consente di facilitare l'ingresso a bordo dei passeggeri. Che chic.