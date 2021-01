Madrid sotto la neve: i calciatori dell'Atletico all'allenamento sulla Panda 4x4

La Fiat Panda 4x4 “vecchio stile” è ancora oggi una leggenda su ruote, del resto l’abbiamo vista proprio di recente “dare il resto” a una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 CV sulla neve. A proposito di neve: tre giocatori dell’Atletico Madrid ne hanno usato una per sfidare i ghiacci.

Il video, pubblicato sul profilo Twitter del programma spagnolo El Larguero, ha fatto in poche ore il giro del web, finendo ora sulle nostre pagine. Nel filmato si vedono i giocatori Lemar, Vrsaljko e Carrasco a bordo di una vecchia Panda 4x4 bianca, il motivo però non è solo goliardico come si potrebbe pensare.

Diverse regioni della Spagna sono infatti sotto la morsa di un freddo polare, a Madrid è scesa la nevicata più violenta degli ultimi 50 anni, cosa che ha causato non pochi disagi al traffico. Moltissime vetture sono rimaste bloccate, così i tre giocatori del club internazionale (che guadagnano svariati milioni di euro l’anno...) hanno optato per una soluzione non proprio ortodossa: alla guida della Panda 4x4, prestata da un vicino di Carrasco, si sono recati all’allenamento senza alcun problema.

Anche lo stesso Vrsaljko ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la mitica Panda protagonista. Cosa aggiungere, una vettura che ogni volta riesce a stupire per le sue incredibili potenzialità, anche mediatiche...