Macron riceve Elon Musk all'Eliseo per investimenti in Francia: e l'Italia?

Dopo aver inaugurato la raffineria di litio in Texas, Elon Musk torna a mostrarsi pubblicamente e lo ha fatto durante un incontro avvenuto nella giornata di ieri con il presidente francese, Emmanuel Macron.

L'incontro all'Eliseo si è tenuto nell'ambito del progetto varato da Parigi dal titolo “Choose France” che significa “Scegli la Francia” e che mira ad attirare nuovi investimenti nel Paese. La Francia ha varato una vera e propria offensiva per cercare di riportare in patria le produzioni francesi finite in Paesi a basso costo, come ad esempio Renault, e nel contempo, sta cercando di convincere gli investitori a puntare sull'oltralpe per creare nuova forza lavoro e ovviamente far aumentare il prodotto interno lordo.

Probabile quindi che Macron abbia colloquiato con Musk circa la costruzione di una nuova fabbrica Tesla in Francia? Nulla è da escludere tenendo conto del fatto che Tesla ha fatto sapere: “Quest'anno uccideremo i motori termici”, dichiarando di fatto guerra all'Europa.

Una nuova produzione nel Vecchio Continente oltre alla Giga Berlin potrebbe quindi risultare fondamentale per soddisfare le mire espansionistiche dell'ex uomo più ricco al mondo. Tra l'altro non è la prima volta che Musk e Macron si vedono, visto che i due si erano già incontrati a Washington lo scorso dicembre 2022, a margine di una visita del presidente francese alla Casa Bianca.

“Ci sono trattative in corso, Musk non è qui solo per approfittare di una visita a Versailles. Ha attività in aree che tutti conoscono: c’è l’industria automobilistica, ma ci sono anche altri settori. Penso che sia comunque un segnale molto forte”, ha commentato Bruno Le Maire, ministro dell'economia francese, parlando a BFMTV del vis-a-vis Musk-Macron.

Macron, tramite Twitter, ha invece fatto sapere che l'incontro verteva “sull'attrattività della Francia", "sui significativi progressi nei settori dei veicoli elettrici e dell'energia" e "sulla regolamentazione digitale".

Una mossa quindi concreta quella della Francia verso Musk, e chissà che magari anche l'Italia non pensi a breve ad un appuntamento simile per invitare il CEO di Tesla a scegliere il Belpaese. Per ora il rapporto fra Roma e il miliardario di origini sudafricane è piuttosto freddino, con lo stesso Musk che aveva visitato Firenze di sua spontanea volontà nel 2021, mentre poche settimane fa, commentando i dati della denatalità preoccupante italiana aveva twittato: “L'Italia sta scomparendo”. Sceglierà mai il nostro Paese per costruire una Giga Factory?