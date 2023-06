Maccio Capatonda diventa 'il calmaguidatore': eccolo nella nuova pubblicità Toyota

Negli scorsi giorni Toyota ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria dal nome “WeHybrid”, con protagonisti Maccio Capatonda, il noto comico da anni sulla scena, vincitore di Lol 2, e l'immensa atleta Bebe Vio.

L'idea della storica casa nipponica, che ad aprile si è fatta rubare lo scettro di auto più venduta al mondo da parte della Tesla Model Y, è quella di promuovere i suoi nuovi veicoli con motorizzazione ibrida, e soprattutto la capacità di trasformare i chilometri percorsi in elettrico. Ecco perchè viene in aiuto dell'automobilista isterico appunto “il calmaguidatore”.

A corredo di questa iniziativa, un esilarante teaser trailer in cui si vede il buon Maccio Capatonda, nome d'arte di Marcello Macchia, mentre interpreta un guidatore a dir poco adirato con tutto e tutti: “Quando la guida ti rende una persona malata – recita la voce fuori campo, un classico per i famosi trailer di Maccio - c'è solo per un modo per uscirne”.

Quindi la voce prosegue elencando i protagonisti del teaser: “Maccio Capatonda, Bebe Bio, la mia ragazza, la mia foto, e la lentissima Diana Coleman (una simpatica nonnina che attraversa la strada ndr): WeHybrid il calmaguidatore, coming soon”.

Nel filmato che potete trovare qui sopra, si vede la schermitrice Bebe Vio vestire i panni di una sorta di ricercatrice/scienziata, che sta cercando di realizzare nei laboratori di Toyota appunto il “calmaguidatore”, una figura perfetta per Maccio Capatonda ma in generale per tutti quegli automobilisti che si sono lasciati andare a degli scatti d'ira e che hanno imprecato mentre si trovavano al posto di guida.

Un trailer che giunge a pochi giorni di distanza da una notizia con protagonista un pensionato veneto che ha distrutto un autovelox con una fionda e delle biglie dopo aver preso due multe: più adirato di così forse non si può. E voi vi siete mai arrabbiati in maniera importante al volante?.