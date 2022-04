Macchina salta 3 auto e atterra con un 'parcheggio perfietto': succede in Cina

Dopo la Tesla Model S che ha spiccato il volo a San Francisco, ci spostiamo dall’altra parte del mondo per assistere a un altro bizzarro incidente dalle dinamiche quasi simili: un autista in Cina è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza mentre salta tre automobili parcheggiate con la sua vettura, finendo nell’unico posto disponibile.

Il filmato pubblicato sul subreddit r/ThatLookedExpensive qualche giorno fa – sebbene il video originale risalga a diversi mesi fa – è tanto breve quanto bizzarro: in esso si vede chiaramente il guidatore perdere il controllo della propria auto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, trovandosi costretto ad andare dritto su un cordolo e contro un cartello stradale che, anziché fermarlo, si è trasformato in una “rampa di lancio” per saltare sopra ben tre veicoli parcheggiati.

Se il primo è stato praticamente scavalcato, il secondo è stato colpito in pieno e persino ribaltato su un fianco, mentre il terzo sembra avere subito un duro colpo sul tetto e sul parabrezza. Il finale è ciò che ci sorprende: dopo avere urtato il fianco sul quarto veicolo, la vettura si è assestata nell’unico posto disponibile del parcheggio. L’autista è poi uscito dall’automobile per osservare l’accaduto da fuori. L’Acchiappanimali Ace Ventura interpretato da Jim Carrey direbbe solo una cosa: parcheggio perfietto!

