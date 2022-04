La macchina dei Flintstones prende vita come modello LEGO: è radiocomandata

Torniamo ancora una volta nel canale YouTube di Brick Technology per assistere a un altro capolavoro d’ingegneria LEGO: dopo il cambio manuale a 5 marce creato con i mattoncini danesi, è riuscito a realizzare una macchina dei Flintstones radiocomandata e interamente con i LEGO!

Gli amanti dell’iconico cartone animato firmato Hanna-Barbera Productions adoreranno l’ultima creazione di Brick Technology, basata completamente su pezzi LEGO Technic e alcuni motori non-LEGO per ottenere la potenza necessaria affinché la macchina potesse essere utilizzata da remoto.

Come da sua tradizione, lo YouTuber ci guida nell’intero processo di costruzione illustrandoci anche le varie revisioni necessarie per comporre l'automobile: in primis, egli crea e ci propone la concept car, per poi realizzare da zero sterzo, chassis, applicare il motore BuWizz, aggiungere le sospensioni regolabili e persino delle luci funzionanti. L’intero veicolo poi si trasforma in qualcosa di più elaborato, che dai Flintstones riprende soltanto l’utilizzo di un rullo posteriore e uno anteriore per il movimento.

Il risultato finale è una vettura estremamente bizzarra e divertente, capace di essere utilizzata da remoto e di “sgommare” sul parquet. Non mancano poi piccoli momenti divertenti tra salti da rampe LEGO…e un gatto curioso. Come fa notare Brick Technology, però, il grip è tale da rompere gli ingranaggi LEGO presenti nella trasmissione. Applicato un breve aggiornamento tecnico per alleviare la tensione, però, egli risolve tutto e torna in azione. Insomma, godetevi il video!

Il connubio di LEGO e mondo automotive lo abbiamo però visto anche con la realizzazione di una McLaren F1 LEGO in scala 1:1.