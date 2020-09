Questa macchina da corsa in stile anni '40 è geniale ed elettrica

Un designer ha avuto un'idea assolutamente brillante, la quale ci ha portato a pensare al passato e a reimmaginarlo in una chiave di lettura completamente elettrica. Dal nostro canto siamo sicuri che il mondo automobilistico sarebbe stato enormemente diverso.

In realtà, durante gli anni di fondazione delle autovetture, i modelli elettrici erano già esistenti, anche se in genere erano poco vantaggiosi e sicuramente sporadici, tranne che per brevi periodi di tempo succeduti dall'ingegnerizzazione massiccia dei motori tradizionali, dai quali discendono quelli attualmente a disposizione dei consumatori, e dalla scoperta di enormi riserve di petrolio in tutto il mondo.

Insomma, la storia ci racconta che fino a pochi anni fa le EV sono state praticamente fuori da ogni logica di commercio, ma il designer Alexander Imnadze Baldini ha provato a pescare le forme estetiche delle vetture degli anni '40 e a riprodurle come se a muoverle fosse stata un'unità elettrica: è così che ha dato alla luce la Helvezzia Tipo-6 riprodotta nella galleria di immagini in calce.

Il veicolo è stato progettato come bolide da corsa, ma è possibile guidarlo anche in strada. Il suo look è molto simile a quello delle vetture da gara classiche dell'epoca ma, tralasciando la griglia anteriore, l'idea di prodotto elettrificato è chiarissima.

La Helvezzia Tipo-6, essendo pensata per la competizione, offre un solo posto a sedere e mette davanti al conducente un volante a tre razze dotato di tre indicatori circolari per velocità, giri al minuto e quantità di carburante rimanente, ma sulla plancia se ne vedono altri cinque.



