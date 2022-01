M-Sport svela i colori della Ford Puma Rally1 per il WRC 2022: tanto viola e saette

La prima prova del campionato WRC 2022 è alle porte, con notevoli cambiamenti al regolamento che hanno portato ad avere nuove vetture nella classe regina del campionato. Hyundai ha presentato la sua nuova i20 N Rally1, invece Ford ha abbandonato la Fiesta in favore della Puma Rally, che ora si mostra nei suoi abiti da corsa.

Il team M-Sport ha avuto a che fare con una settimana burrascosa con l’incidente clamoroso di Craig Breen durante i test di Monte Carlo, ma adesso è tutto pronto per iniziare la stagione al meglio, con una vettura che mette un po’ da parte il blu del marchio per aggiungere una tinta viola e saette, tante saette, ad indicare la potenza elettrica che si somma a quella del motore termico.

Vi ricordiamo infatti che le nuove vetture Rally1 sono ibride, e accanto al 1.6 litri turbo da circa 380 CV si affianca un motore elettrico che fornisce altri 100 kW (135 CV), per una potenza totale che dovrebbe attestarsi attorno ai 500 CV. Il boost di potenza dell’elettrico non è fisso. La FIA gestirà il quantitativo di potenza utilizzabile a seconda del rally, e la potenza extra si innescherà in automatico quando i piloti premono il comando del gas, con la spinta che dura soltanto per i primi 3 secondi. Successivamente la batteria si ricarica con la frenata rigenerativa e con le fasi di coasting, così da innescare nuovamente la spinta elettrica.

A fronte di una tecnologia più moderna a livello motoristico, in altri aspetti le vetture sono più semplici per mantenere i costi, per questo l’escursione delle sospensioni si riduce, così come l’aerodinamica, adesso meno spinta rispetto al passato. Anche il cambio ha subito modifiche, ha 5 rapporti e non è più al volante con paddle, ma di nuovo con la leva.

La squadra Ford M-Sport sarà composta da Craig Breen e col suo navigatore Paul Nagle, arrivati direttamente dal team Hyundai, e pronti a battagliare per portare in alto i colori dell’ovale blu, ma ci sarà anche Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e sua maestà Sebastien Loeb, che però guiderà come pilota “part -time” durante la stagione, con la sua prima apparizione proprio al Rally di Monte Carlo.