La nuova Lynk & Co Zero catturata in strada: 4 motori elettrici e 4 ruote sterzanti

Lynk & Co è pronta ad entrare ufficialmente nel mondo dell'elettrico. Dopo essere sbarcata in Italia con il SUV compatto 01, plug-in hybrid, ecco arrivare la prima full electric del marchio, e le premesse sembrano davvero interessanti.

Nome in codice E371, si tratta di una berlina di grandi dimensioni, quasi un'ammiraglia, tenendo conto che misura circa 5 metri di lunghezza per 2 di larghezza ed ha un passo di 3 metri. Andrà quindi a rivaleggiare con la Zeekr 001 (che fa parte dello stesso gruppo) ma anche con la recente Xiaomi SU7, ufficialmente presentata pochi giorni fa.

La vettura è stata cattura in strada in questi giorni con una pellicola camouflage, ma le forme sono ben visibili a cominciare dal design dei fari, in linea con lo stile di Lynk & Co, quindi con le luci di marcia diurne separate. Di profilo, è forte il richiamo alla splendida Lotus Emeya, l'hypercar elettrica da mille e una notte, (di proprietà sempre di Geely che a sua volta possiede Zeeker e Lynk & Co) ma anche alla Porsche Taycan, auto che sembrerebbe piacere parecchio ai designer cinesi viste le note similitudini con la sopracitata SU7.

Sul posteriore, invece, spicca una barra luminosa a tutta larghezza, oltre ad uno spoiler elettrificato. Non si conoscono di preciso le specifiche tecniche, ma secondo indiscrezioni dovrebbe avere un'autonomia fino a 656 km e una potenza di 580 kW, inoltre si vocifera che la versione top di gamma possa ospitare fino a quattro motori (che dovranno essere compatti e leggeri), uno per ogni ruota, e queste ultime saranno tutte sterzanti.

La Zeekr 001 FR dotata di quattro motori ha ben 1.247 cavalli ed ha un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,07 secondi, di conseguenza la Lynk & Co Zero dovrebbe avere delle specifiche simili, più veloce della Xiaomi SU7 Max che invece ci impiega 2,87 secondi per tagliare il traguardo dei 100 km/h. La vettura sarà presentata il mese prossimo a Goteborg, in Svezia, con il lancio ufficiale previsto attorno ai giugno. Il prezzo dovrebbe aggirarsi fra i 25 e i 40mila euro (in Cina) a seconda elle versioni: non sappiamo se arriverà anche in Italia.

