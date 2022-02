Lynk & Co vicina ai 60.000 membri: come funziona il car sharing del futuro in Italia

Spesso sentiamo parlare di nuove start-up che hanno intenzione di cambiare il settore automotive per poi scomparire pian piano. Lynk & Co è invece arrivata sul mercato europeo per restarci grazie alla qualità dei suoi prodotti e l'innovazione dei suoi servizi. Scopriamoli.

Anche se può sembrarvi un nome nuovo, Lynk & Co è un'azienda cino-svedese del Gruppo Geely, non a caso condivide le piattaforme delle sue auto elettrificate con Volvo e Polestar, dunque sul fronte tecnico e meccanico potete riporre la vostra massima fiducia (anche Renault vuole usare la piattaforma di Geely). Ma cosa propone esattamente Lynk & Co e come ha intenzione di rivoluzionare il mercato? Beh dopo la pandemia di COVID-19 le abitudini degli utenti sono parecchio cambiate, molte meno persone vogliono acquistare le auto, mentre i servizi di sharing macinano record su record. La nuova Lynk & Co 01 è una vettura che nasce proprio per lo sharing (per saperne di più: tutto sul SUV Lynk & Co 01), una condivisione che può avvenire in più modi.

Essere clienti Lynk & Co significa far parte di una comunità, di un vero e proprio Club che a oggi conta quasi 60.000 nuovi soci in tutta Europa, con l'azienda che aveva un target di appena 9.000 utenti a fine 2021. Il servizio sta prendendo una piega inaspettata persino per gli uomini di Lynk & Co che difatti stanno già pensando a nuovi servizi. Nel frattempo sul sito italiano di Lynk & Co è già possibile optare per una membership mensile con auto compresa, sottoscrivere una membership senza vettura, prendendola in prestito da altri membri della community oppure acquistare del tutto una 01.

La membership mensile vi mette a disposizione 1.250 km al mese da percorrere con la 01, un'auto Plug-in Hybrid di colore blu o nero piena di optional che si può avere a 500 euro al mese. La vettura si può anche acquistare a 40.700 euro con 69 km di autonomia in modalità Full Electric, con la possibilità di cederla ai membri della community per ammortizzare i costi (prossimamente inoltre arriverà anche una variante ibrida, non Plug-in, meno costosa).

Si può pagare in contanti o tramite finanziamento, oppure optare per una membership senza vettura. In questo caso si può prendere in prestito una 01 di tanto in tanto, chiedendola in prestito a un altro membro. Ogni noleggio ha un costo indicato nell'app ufficiale di Lynk & Co disponibile per iOS e Android. Possiedi un'azienda? Lynk & Co mette in campo anche soluzioni aziendali con membership mensile, a lungo termine o acquisto. Che sia questo il futuro dell'automotive? Ce lo dirà molto presto il tempo, nel frattempo la rivoluzione Lynk & Co è già iniziata.