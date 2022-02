Lynk & Co apre il suo primo Club d'Italia: appuntamento a Roma a fine marzo

Lynk & Co sta crescendo senza sosta in tutta Europa. Sono quasi 60.000 i membri della community Link & Co nel vecchio continente e l'azienda sta investendo anche in Italia, dove sta per aprire il suo Club di Roma in via del Corso 265-266.

Cos'è un Club di Lynk & Co? Potete scoprirlo nella nostra intervista al CEO Alain Visser. Di fatto si tratta di uno Store elevato all'ennesima potenza, uno spazio in cui sentirsi parte di una community, quella di Lynk & Co per l'appunto, che vi permette di noleggiare il suo modello di punta 01 per 500 euro al mese.

Una cifra all inclusive che vi permette di avere un'auto Plug-in Hybrid sempre a disposizione ma non solo, prossimamente sarà anche possibile condividerla con altri membri Lynk & Co, così da abbassare il costo mensile. Ne saprete di più andando nel primo Club Lynk & Co d'Italia, che sarà inaugurato per l'appunto a Roma il prossimo 25 marzo. Il Club sarà interessante anche dal punto di vista architettonico, visto che è stato progettato in collaborazione con New Order Arkitekter, uno studio di design svedese con sede a Göteborg.

“Il Club di Roma è un vero traguardo per Lynk & Co, un progetto su cui stiamo lavorando da un po' di tempo. L'Italia è un mercato interessante e continueremo a crescere con questo nuovo punto di contatto. Il Club di Roma sarà il miglior luogo d'incontro per chi è pronto a esplorare un nuovo concetto di mobilità, dove l'esperienza ha la precedenza su tutto" ha detto Alain Visser, CEO di Lynk & Co.