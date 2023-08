Lynk & Co 03 Cyan, l'auto quattro porte più veloce al mondo: il record è imbarazzante

Ci sono auto che molti non conoscono ma che hanno registrato prestazioni incredibili ed è il caso ad esempio della Lynk & Co 03 Cyan concept, una vettura cinese decisamente fantastica, di fatto un'auto da corsa pensata per la strada.

In Italia è in vendita la Lynk & Co 01, un nuovo modo di vivere l'automobile ma della 03 Cyan Concept non vi è l'ombra e il motivo è facile: è rimasta purtroppo solo una splendida concept car. L'amarezza è dovuta alle incredibili prestazioni che la berlina quattro porte ha registrato nel 2019 al Nurburgring.

Pensate che quattro anni fa, quindi con una tecnologia non recentissima, ha girato in poco più di 7 minuti e 20 secondi, un record assoluto per un'auto a trazione anteriore. Giusto per avere meglio l'idea si tratta di un tempo che è stato più veloce di ben 20 secondi rispetto al precedente record a firma Renault Megane Trophy-R, nonché di due secondi rispetto alla Jaguar XE SV Project 8, divenendo nei fatti la vettura quattro porte più veloce al mondo.

La 03 raggiungeva i 100 km/h nel giro di soli 4,4 secondi, mentre i 200 erano toccati in 10 secondi, inoltre, aveva una velocità massima di ben 310 km/h, con una frenata davvero impressionante, soli 30 metri per passare dai 100 km/h allo zero.

Si tratta di una fuoriserie realizzata dal reparto corse Cyan Racing, e che ha preso la Lynk & Co che ha partecipato al campionato WTCR 2019, trasformandola appunto in un'auto per tutti i giorni. Di fatto è la stessa vettura, comprese le vistose appendici aerodinamiche: i tecnici sono stati in grado di ottenerne l'omologazione per la strada e l'hanno quindi testata su vari circuiti, compreso l'inferno verde.

Sotto il cofano troviamo un motore in grado di sviluppare ben 535 cavalli, un 4 cilindri 2.0 litri turbo, con tutta la potenza scaricata sulle ruote davanti, visto che, come detto sopra, si tratta di una vettura a trazione anteriore. A completare il tutto, dischi freni anteriori da 37,8 centimetri, ammortizzatori regolabili Ohlins, e cambio a sei rapporti capace di innestare le marce in soli 60 millisecondi: robe da pazzi.