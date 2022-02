La Lykan Hypersport diventa ambulanza a Dubai: verrà utilizzata per le emergenze

Quasi tutti i paesi hanno almeno un mezzo speciale nella loro flotta di veicoli per il pronto intervento, e con speciale intendiamo auto supersportive che possano intervenire nel minor tempo possibile a seconda delle richieste d’emergenza, come la Lamborghini Huracan della Polizia che nel nostro paese è adibita per il trasporto di organi.

Invece la polizia francese ha aggiunto 26 Alpine A110 per pattugliare le strade ad alta velocità e le zone extra-urbane. Le forze dell’ordine di Dubai dispongono già della flotta più veloce e costosa del pianeta, composta da Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77 e molto altro, per non parlare delle auto mediche che attualmente contano su Nissan Skyline GT-R R35 e Chevy Corvette C7.

Ebbene, per il personale medico di Dubai è in arrivo una hypercar per quando l’emergenza richiede un intervento ancor più tempestivo. Il nuovo mezzo è stato presentato all’evento Expo2020 che si sta tenendo in città in questi giorni, e prende il nome di “HyperSport Responder”. Nella fattispecie parliamo di una Lykan Hypersport che per l’occasione sfoggia la livrea ufficiale delle ambulanze del paese, che sfrutta tinte rosse e bianche scandite da dettagli blu che partono da una linea che disegna l’elettrocardiogramma.

A tal proposito, Khalifa bin Darrai, amministratore delegato di Dubai Corporation for Ambulance Services ha dichiarato: “Dubai è diventata sinonimo di tutto ciò che è unico e primo al mondo. Il lancio della 'HyperSport Responder' riflette la posizione unica di Dubai come una delle città leader nel mondo nel campo dell'innovazione. La velocità e le capacità dell'auto possono ridurre significativamente i tempi di risposta durante le emergenze e garantire un intervento tempestivo”.

E non abbiamo dubbi, dal momento che la Lykan ospita un motore flat-six da 3.7 litri twin-turbo che eroga 740 CV e permette prestazioni di tutto rispetto, con lo 0-100 km/h coperto in appena 2,8 secondi e una velocità massima di 395 km/h.