Lykan Hypersport costruita da studenti umilia tutte le vetture sportive

La Lykan Hypersoport quando venne presentata sorprese il pubblico per molte delle sue doti e per il suo design piuttosto polarizzante. Ad oggi l'abbiamo già vista in azione parecchie volte, ed è persino apparsa in un capitolo di Fast and Furious.

Un esemplare del bolide, utilizzato per un tour live action del franchise cinematografico, è arrivato nelle mani del programma Genius Garage, e cioè di un'organizzazione no profit che ha lo scopo di supportare giovani talenti dell'automobilismo nell'ambito dell'ingegneria e del design.

Come riporta ClassicCars tutto il progetto è guidato da Casey Putsch, che ha deciso di accaparrarsi il telaio della Lykan Hypersport per impiegarlo come fondamenta di una build custom ingegnerizzata e assemblata da un gruppo di studenti. Putsch ama quindi definirsi come "filantropo, artigiano, ingegnere, naturalista, amante della storia e pilota da corse" all'interno del suo canale YouTube, dal quale è tratto il video in alto.

Come potete vedere, la Hypersport frutto degli sforzi di un giovane team, ha impressionato tutti sul tracciato del Mid-Ohio Sportscar Cours nei pressi di Mansfield, nell'Ohio. Oltre alle prestazioni eccellenti si è distinto anche il sound peculiare, ma al momento non possiamo riferire con esattezza i numeri del bolide relativi a potenza o le modifiche apportate ai componenti.

