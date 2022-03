LVNENG S6, arriva in Europa lo scooter elettrico che ricorda la Vespa

Se vi chiedessimo "Secondo voi qual è lo scooter più replicato e imitato al mondo?", la risposta potrebbe essere una soltanto: la Vespa Piaggio. Ce ne siamo accorti una volta di più con la One Moto Electa che sembra una Vespa vintage, oggi invece vi facciamo vedere lo LVNENG S6.

Conosciuta soprattutto in Cina, LVNENG (si pronuncia Lu-Neng) sta da tempo preparandosi allo sbarco in Europa in grande stile, oltre che a diversi mercati asiatici dove è già operativa. In Francia la società ha già 6 modelli a listino e presto potrebbe arrivare anche in Italia, dove però le cose potrebbero essere un tantino più complicate.

Lo scooter S6 infatti potrebbe risultare molto simile alla Vespa delle ultime generazioni, con Piaggio che potrebbe non prendere benissimo la commercializzazione. Il suo prezzo in Francia è di 4.749 euro, anche se a questo bisogna togliere eventuali incentivi. Non è poco ma le caratteristiche sono assolutamente premium. Abbiamo un motore Bosch da 4 kW, un peso a vuoto di 115 kg, due batterie da 60 V/31,5 Ah, elementi che permettono allo scooter di raggiungere i 75 km/h e di offrire un'autonomia fino a 120 km.

Disponibile solo in colorazione grigia, l'S6 si può attualmente comprare in Francia, vedremo però se LVNENG porterà lo scooter anche in Italia.