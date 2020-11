Il lusso estremo ha un altro nome: ecco la Mercedes-Maybach Classe S

Il video in alto, a cura del canale YouTube di Motor1, parla chiarissimo. Siamo davanti a una delle vetture più lussuose di sempre: la Mercedes-Maybach S580 che fa il suo debutto con uno stile assolutamente sfarzoso e ricco.

Le anteprime sulla vettura risalgono ormai ad alcuni mesi fa, ma allora i dettagli che ci erano arrivati risultavano scarsi o nascosti da camuffamenti vari. Stavolta la Classe S 2021 di Maybach può esibirsi in tutto il suo splendore offrendo sedute posteriori immense e cromature in ogni angolo le quali aiutano a ridefinire il concetto di lusso su quattro ruote.

Come la generazione precedente, la Mercedes-Maybach Classe S va a scontrarsi direttamente con la Bentley Flying Spur V8 e con la Rolls-Royce Ghost. Difatti lo scalino d'ingresso è persino in aumento, e infatti arriva quasi a toccare i 200.000 euro. Insomma, il brand vuole che i clienti più esigenti non si ritrovino a risparmiare qualche migliaio di euro per avere caratteristiche meno stupefacenti, anzi.

A partire dai sedili posteriori l'esperienza Maybach si fa subito viva. Le portiere possono dischiudersi elettronicamente anche con un'attivazione dai sedili anteriori rendendo non necessario l'intervento di eventuali chauffeur. Una volta a bordo i passeggeri vengono accolti da un abitacolo estremamente spazioso grazie ad un passo allungato rispetto alla Serie S standard. A beneficiare di ciò sono esclusivamente gli abitanti posteriori, che possono persino distendere le gambe senza alcun problema.

Ovviamente la macchina offre riscaldamento, climatizzazione, massaggi articolati per ogni posizione di seduta e pure i braccioli e le portiere riscaldate ad assicurare un comfort massimo anche durante le più fredde notti invernali. Infine, non ci crederete, il massaggio arriva persino ai polpacci. Probabilmente una stanza d'albergo a cinque stelle è meno accogliente.

Davanti le cose si fanno meno assurde, ma comunque le finiture in legno, il grosso display centrale, le imbottiture, la pelle e i ricami sono invidiabili. L'atmosfera la fa invece il sistema di illuminazione regolabile e gestibile attraverso una buona interfaccia per l'infotainment.

Importante poi anche la motorizzazione, che al suo top dona al conducente la potenza di un V8 twin-turbo da 4,0 litri coadiuvato da una tecnologia mild-hybrid denominata EQ Boost. La trazione all-wheel drive 4Matic è abbinata, come lo è anche il fluido cambio automatico a nove rapporti. In questa configurazione la S580 eroga 504 cavalli decisi e silenziosi, ma in futuro potrebbe arrivare una variante V12 ancora più prestante.

Per non allontanarci da Mercedes vogliamo rimandarvi al recentissimo record della Mercedes-AMG GT Black Series: è la regina del Nürburgring per aver battuto la Lamborghini Aventador SVJ. Infine vogliamo citare anche la Merces-Benz EQR Concept: si tratta di una station wagon elettrica virtuale parecchio interessante.