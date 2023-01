In Lussemburgo i trasporti pubblici sono gratis mentre Roma e Milano aumentano i biglietti

Mentre Milano si appresta ad alzare i biglietti del trasporto pubblico, per tutti i mezzi dell’ATM quali bus, tram e metro, in Lussemburgo il trasporto pubblico è diventato gratuito su tutto il territorio del Paese. In Italia però non ci saranno solo rincari: Bari sarà una splendida anomalia.

Partiamo dalle città italiane che si apprestano ad aumentare il biglietto dei mezzi pubblici. Come detto in apertura, Milano è pronta ad alzare a 2,20 euro il tradizionale biglietto singolo ATM a partire dal 9 gennaio 2023. Roma sta per fare lo stesso a partire dalla prossima estate 2023: si passerà da 1,50 euro a 2 euro per biglietto. Anche Parma vedrà un aumento da gennaio 2023: da 1,50 euro si passerà a 1,60 euro. A Torino ogni singolo biglietto del trasporto pubblico costa 1,70 euro, mentre a Bologna, Genova e Firenze ci si ferma a 1,50 euro. A Palermo serve 1,40 euro per viaggiare con il trasporto pubblico, mentre Napoli non va oltre 1,20 euro. Bari è una delle città più economiche, il singolo biglietto costa appena 1 euro, a breve però converrà assolutamente fare l’abbonamento annuale ai mezzi.

Grazie a un nuovo programma europeo che finanzia progetti di sviluppo urbano sostenibile, Bari sarà in grado di abbassare l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici da 250 euro a soli 20 euro. Un esperimento che speriamo possa arrivare anche in altre città d’Italia e d’Europa. Già, l’Europa, cosa stanno facendo le grandi città europee per incentivare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici? Come detto sopra in Lussemburgo si potrà viaggiare gratuitamente in tutto il Paese, in Austria invece si potrà ottenere un pass da 1.095 euro l’anno per viaggiare in tutta la nazione, significa che i cittadini avranno un bonus di 3 euro al giorno.

In Spagna i pendolari possono festeggiare, gli abbonamenti dei treni locali infatti sono diventati gratuiti nelle tratte utilizzate da chi si sposta per andare al lavoro, in “regalo” che andrà avanti per tutto il 2023. Arriviamo così alla Germania, dove gli abbonamenti ai mezzi pubblici sono costati solo 9 euro al mese durante l’estate 2022, ora invece dalla primavera 2023 si passerà a un ticket da 49 euro al mese per viaggiare senza limiti sui treni regionali e in tutte le città del Paese. Il tutto mentre in città come Roma e Milano, lo ripetiamo, il biglietto sta per aumentare… il tutto mentre a Milano sono arrivate nuove restrizioni per l'Area B! Speriamo che anche in Italia possano arrivare nuovi progetti come quelli appena citati sopra.