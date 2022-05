Ogni lunedì potete guidare la Fiat 500 sul tetto della fabbrica del Lingotto

Il modellino in scala completamente funzionante del Lingotto di Torino ci aveva permesso di ricordare com’era fatta la fabbrica originale nata nel 1923, che divenne l’impianto automobilistico più grande del pianeta, nonché l’unico ad avere una pista di collaudo sul tetto dell’edificio, che ancora oggi si può percorrere a bordo di una Fiat 500 EV.

Dal 1923 al 1982 sono stati costruiti 80 diversi modelli Fiat all’interno del Lingotto, una fabbrica che si sviluppava in verticale, e ogni piano era adibito ad una determinata fase della catena produttiva. Le materie prime entravano dal piano terra e mano mano che il processo di produzione proseguiva l’auto prendeva forma fino arrivare al tetto, attraverso una spirale che attraversava l’interno edificio. Sul tetto c’era appunto una pista ovale con tanto di curve sopraelevate che veniva utilizzata per collaudare i veicoli pronti o i prototipi.

Il Lingotto è stato poi rivoluzionato e oggi è un complesso ad uso commerciale e culturale, con tanto di aree concerti, sala conferenze, cinema e anche un hotel, ma sul tetto c’è un immenso giardino con oltre 40.000 piante di 300 specie diverse, che viene attraversato da quella che oggi si chiama “La Pista 500”, dove ogni lunedì i visitatori possono mettersi alla guida della Fiat 500 elettrica (la Fiat 500e è l'auto elettrica più venuta in Italia), così da provare con mano la mobilità elettrica.

Al quarto piano dell’edificio invece si trova il museo “Casa 500”, un luogo in cui si può conoscere la storia del marchio e in particolare del “Cinquino”, che ospita anche il “FIATCafé500”, un accogliente bar al cui interno si ritrova una 500 originale in legno, poster e tanti altri cimeli a lei dedicati.