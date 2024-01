Da luglio 2024 scatola nera obbligatoria sulle nuove auto in Europa: come funziona l'EDR?

Sugli aerei è obbligatoria sin dagli anni Sessanta, a partire da luglio 2024 lo diventerà anche sulle normali automobili: parliamo della cosiddetta Scatola Nera, conosciuta in inglese come Black Box.

A partire da luglio 2024, tutte le nuove auto immatricolate in Unione Europea dovranno avere un EDR, ovvero un Event Data Recorder, un dispositivo in grado di registrare tutto ciò che succede al veicolo. Il nuovo obbligo si applica a tutti quei veicoli catalogati come M1, ovvero veicoli passeggeri fino a 8 posti oltre al conducente. In aggiunta, i veicoli commerciali di categoria N1, che includono van e furgoni non oltre i 3.500 kg di peso, saranno dotati di una vera e propria scatola nera, molto simile a quella in uso aerospaziale. L’arrivo di EDR e Black Box avverrà in tutti i 27 Paesi membri della UE, Italia compresa ovviamente.

Perché si tratta di una buona notizia? Quando avviene un incidente è sempre difficile ricostruire la dinamica esatta dei fatti, a meno che non vi siano prove video o testimoni oculari. In ogni caso si ricorre a delle ricostruzioni, non si hanno dei dati precisi provenienti dai veicoli, a meno che questi non siano già predisposti di EDR o dispositivi equivalenti, pensiamo alle Tesla per esempio (la verità dietro l’incidente della Tesla Model Y impazzita in Cina), con gli uomini di Elon Musk che sono in grado di accedere a un file contenente tutto ciò che succede a un veicolo in caso di incidente (i 10 incidenti più violenti registrati dalle Tesla nel 2021).

Con i dati EDR le autorità dei singoli Paesi saranno in grado di ricostruire le esatte dinamiche dei sinistri, senza ovviamente mettere in discussione la nostra privacy. Quasi certamente questa notizia farà fuoriuscire complotti di ogni tipo su internet, bisogna però sapere che l’EDR non registra di continuo i nostri spostamenti o altro: il dispositivo registra solo alcuni dati chiave 5 secondi prima di un incidente e 0,3 secondi dopo l’impatto. Secondo le direttive UE, l’EDR registrerà soltanto i dati relativi ai pedali dell’acceleratore e del freno, la velocità, la posizione e l’inclinazione dell’auto sulla strada e come i sistemi di assistenza attiva dell’auto hanno reagito, per determinare dunque se vi è stato un errore umano oppure elettronico. L’EDR registrerà anche il corretto funzionamento dell’eCall, il sistema di chiamata d’emergenza obbligatorio in UE ormai dal 2018. I dispositivi EDR assicurano una grande accuratezza dei dati rilevati e un’alta capacità di far sopravvivere le informazioni dopo un incidente; ovviamente fra i dati figurano anche produttore, modello di veicolo ed equipaggiamenti installati.

Solitamente installato all’interno dell’unità airbag, l’EDR non potrà essere disattivato in alcun modo, si attiverà solo allo scoppio dell’airbag stesso. I dati verranno registrati a “circuito chiuso” e saranno del tutto anonimi - così da prevenire anche eventuali tentativi di manomissione. I dati registrati dal dispositivo potranno essere visionati solo dalle autorità competenti per la ricostruzione di un caso; i tecnici addetti possono recuperare i dati tramite la classica porta OBD, oppure direttamente dalla Scatola Nera qualora il veicolo fosse eccessivamente danneggiato.