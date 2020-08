A luglio 2020 ibride plug-in a +438% in Italia, le 10 elettriche più vendute

Dopo i terribili mesi di lockdown dovuti al Coronavirus, il nostro governo ha deciso di lanciare - fra mille altri provvedimenti - anche un nuovo Ecobonus, rinnovando l'iniziativa presente all'interno della finanziaria 2019. I nuovi incentivi sono partiti ufficialmente l'1 agosto, anche luglio però è stato un mese da incorniciare.

A partire dall'1 agosto scorso, il governo ha messo in campo ben 10.000 euro di sconto per l'acquisto di una nuova auto elettrica con rottamazione, 6.500 per una ibrida plug.in, nel mese di luglio però le concessionarie non sono rimaste a guardare e ad aspettare, offrendo sconti alternativi, promozioni interne e quant'altro.

Questo ha portato a ottime vendite di BEV nel nostro Paese, secondo i dati ufficiali UNRAE. In totale a luglio sono state vendute 137.000 vetture, un dato in calo dell'11% rispetto alle 154.000 di luglio 2019, considerata la terribile primavera però è un dato incoraggiante. Ebbene se benzina e diesel hanno fatto un po' fatica rispetto al normale, le auto elettriche hanno registrato nu salto del +70% rispetto a luglio 2019: 1.608 auto vendute nel 2020 contro le precedenti 943.

Il vero boom riguarda però le ibride plug-in, a +438%: parliamo di 2.094 unità del 2020 contro le appena 389 di luglio 2019 - segno che la tecnologia "di mezzo" ha davvero fatto breccia nel cuore degli italiani. Guardando alle 100% elettriche più vendute, la Smart ForTwo domina con 350 unità, si continua con la Renault Zoe, la Opel Corsa-e e la nuova Peugeot e-208, la Peugeot e-2008, la Mini Cooper SE, la Volkswagen e-up!, la Smart ForFour, l'Audi e-tron e la Hyundai Kona Electric. Grande assente Tesla, schiacciata evidentemente da un'ottima concorrenza.