Ludacris crede che Elon Musk dovrebbe regalargli una Tesla con 'Ludicrous Mode'

Ludacris, noto attore apparso più volte all'interno del franchise di Fast & Furious, ha un importante bagaglio di esperienze legato alle supercar e alla guida spericolata. Quest'oggi, parlando con USA Today al CES di Las Vegas, ha esternato un paio di battute facendo giochi di parole col proprio nome.

"Abbiamo provato ad ottenere un'auto gratis dal mio amico Elon Musk per parecchio tempo. Ma la 'Ludicrous Mode' non è esattamente Ludacris Mode, almeno credo." Queste sono state le scherzose parole del famoso rapper americano.

Se qualunque altra azienda che non sia Tesla avesse denominato con "Ludicrous" una modalità di guida, siamo certi che avrebbe anche immediatamente contattato Ludacris per metter su uno spot pubblicitario. Ad ogni modo la compagnia californiana non è solita promuovere i suoi prodotti in modo tradizionale, e anche per questo motivo si è costruita una solida e leale fan base di appassionati pronti a sostenerla. Infatti tutto quello che Elon Musk deve fare per promuovere una novità è prendere il telefono e digitare un tweet al volo, il quale poi si espanderà sul pianeta come il risultato di un sasso lanciato nell'acqua limpida.

Ricordiamo ai fan di Fast and Furious che il prossimo film, Fast and Furious 9, non tarderà ad arrivare nelle sale. Dopo l'ultimo rinvio la sua data d'uscita è solida, e attesa in Italia per il prossimo 21 Maggio. Per ingannare l'attesa godetevi alcune riprese fatte durante le registrazioni della pellicola, datate Agosto e Settembre.