Lucid si unisce alla NACS crew: adotterà lo standard di ricarica di Tesla

La lista delle case automobilistiche che adotteranno lo standard di ricarica NACS di Tesla si espande ancora. Dopo che perfino Toyota si è arresa al successo di questo nuovo sistema di ricarica, la new entry adesso è il brand californiano Lucid.

Questa mossa è stata motivata dalla volontà di offrire ai clienti di Lucid un accesso più ampio a soluzioni di ricarica affidabili e convenienti per i loro veicoli. Inizialmente, l'azienda automobilistica californiana aveva alcune preoccupazioni, ma ora sembra aver cambiato idea.

I veicoli Lucid potranno dunque accedere a oltre 15.000 stazioni di ricarica Tesla Supercharger in Nord America entro il 2025 (fino ad allora sarà necessario un adattatore). Non è ancora chiaro se il prossimo Lucid Gravity, destinato a essere presentato al LA Auto Show nel novembre 2023, avrà le porte NACS. Questa decisione probabilmente dipenderà dalle tempistiche di produzione che inizieranno alla fine del 2024.

Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid, ha dichiarato: "L'adozione del NACS rappresenta un passo importante per garantire ai nostri clienti un accesso più ampio a soluzioni di ricarica affidabili e convenienti per i loro veicoli Lucid. Crediamo che uno standard di ricarica unificato, sostenuto dalla diffusione su scala nazionale di stazioni di ricarica ad alta tensione pronte per il futuro, sia fondamentale per incoraggiare i consumatori americani ad abbracciare i veicoli elettrici".

Anche Lucid sta adottando la strategia di Tesla di taglio dei prezzi della proprie auto elettriche: il modello di punta, Lucid Air, che inizialmente arrancava sul mercato, pare si stia riprendendo, con vendite finalmente in salita.