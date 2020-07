Lucid sfida Tesla tramite un sistema di guida autonoma proprietario

Lucid ha appena annunciato un sistema di assistenza alla guida per la sua imminente e attesissima Air. Lo scopo è quello di provare a convincere i consumatori mettendosi in concorrenza con l'Autopilot di Tesla.

In realtà ufficialmente il brand dice di non voler competere direttamente con la casa automobilistica californiana, ma all'atto pratico non può essere esattamente così. Difatti la Lucid Air è vista da molti come l'eventuale alternativa alla Model S.

Ciò diventa ancora più palese se si considera il fatto che entrambi i progetti sono stati avviati da Peter Rawlinson, attuale CEO Lucid ed ex ingegnere capo presso Tesla, e che tutte e due sarebbero in grado di gestire un'autonomia di circa 640 chilometri per singola carica. Ovviamente la Model S allo stato attuale delle cose ha una via completamente libera, dato che la Air è stata rimandata al 2021 dopo alcuni contrattempi in fase di sviluppo.

Lucid però ha altri modi per differenziarsi sul mercato e per proporre caratteristiche riconoscibili ai consumatori:"Lucid Motors, la quale prova a settare nuovi standard nel campo dei trasporti sostenibili tramite EV di lusso avanzate, oggi ha annunciato Lucid DreamDrive, un nuovo benchmark nei sistemi avanzati di guida assistita (ADAS). Questa piattaforma, la prima del suo tipo, combina la gamma di sensori maggiormente omni-comprensiva del mercato con un sistema di monitoraggio del conducente avveniristico, assolutamente standard per le prime versioni della Lucid Air. Preso nel suo insieme, Lucid DreamDrive dimostra l'intento di Lucid circa il consegnare capacità avanzate di assistenza alla guida coi suoi veicoli."

All'atto pratico il sistema ha funzionalità non troppo dissimili da quelle dell'Autopilot, e lo stesso vale per la qualità e la quantità di sensori garantiti. Quando però parliamo di monitoraggio del conducente, Lucid si è spinta più in là.

In chiusura vi rimandiamo alle ultime notizie sul brand di EV. La prima riporta le parole di Peter Rawlinson circa il confronto tra Lucid Air e Model S: secondo lui la prima sarà molto meglio della seconda. Infine pare sia trapelata tramite un'immagine su Twitter la forma definitiva della Air, sarà davvero questa?