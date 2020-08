Lucid rivela un sistema di ricarica impressionante: funziona a 300 kW

Nel corso delle ultime settimane Lucid Motors è costantemente sotto la luce dei riflettori, e in fondo alla pagina ne spiegheremo i motivi. Adesso però ha fatto capire che ha intenzione di restarvi, poiché ha appena presentato il sistema di ricarica proprietario per le sue auto elettriche.

In attesa quindi dell'imminente debutto della berlina premium che rappresenta la Air, Lucid ha mostrato il suo caricatore a ben 300 kW di picco, con ricarica bidirezionale, sistema di ricarica a 19 kW di livello 2 e tanto altro. Ecco le specifiche tecniche appena condivise:

Ricarica veloce in corrente diretta che consente di immettere 32 chilometri di autonomia per minuto , con picchi in erogazione di 300 kW.

, con picchi in erogazione di 300 kW. Architettura elettrica con tensione elevatissima di 900V+.

Caricatore di bordo a corrente alternata da 19,2 kW, per 128 chilometri di range all'ora.

Boost alla ricarica integrato e compatibile con gli standard di livello 1, 2 e 3 tramite il connettore universale CCS per caricare il veicolo ovunque.

Tecnologia a ricarica bidirezionale V2X a prova di futuro, compatibile con Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Vehicle (V2V).

Lucid si sta impegnando anche in una partnership con Electrify America per garantire alla sua Lucid Air tre anni di ricarica gratis a ogni colonnina del brand energetico statunitense. L'immagine in calce inoltre rappresenta la "Lucid Connected Home Charging Station", e cioè il kit utile a poter riempire la batteria della EV in modo del tutto comodo da casa propria.

Tornando a quanto accennato in alto vogliamo condividere con voi le ultime notizie sulla Lucid Air, che a quanto pare promette benissimo. La berlina infatti è stata provata da un'azienda di terze parti, la quale ha stimato un'autonomia per singola carica in ciclo EPA di circa 830 chilometri. Infine fanno notizia anche degli scatti spia appena pubblicati sul web, i quali immortalano il prototipo di un SUV della compagnia californiana, che stia per essere presentato?