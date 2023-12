Lucid prepara la sua berlina economica per fronteggiare la Tesla Model 3

Nata dall’idea di un ex ingegnere Tesla, Lucid Motors si è fatta conoscere grazie alla Air, l’elettrica con più autonomia al mondo (anche se ora la NIO ET7 ha percorso 1.044 km con una sola carica). La berlina americana si è scontrata con la Tesla Model S, ora però la società vuole creare una berlina più accessibile per rispondere alla Model 3.

La notizia non è del tutto nuova, è dallo scorso novembre che Lucid afferma di non voler creare solo auto luxury, ora però il CEO Peter Rawlinson ha ribadito il concetto. Dopo la Lucid Gravity annunciata di recente, un SUV/Crossver di alta fascia, Lucid si concentrerà sulla creazione di una berlina dal prezzo maggiormente accessibile, attorno ai 50.000 dollari di partenza negli USA. Se vi sembra ancora tanto, dovete tenere a mente che la Lucid Air ha un costo che parte da 80.000 dollari e arriva a 249.000 dollari con la Air Sapphire; neppure la Gravity sarà un prodotto economico, pronto a sfidare la Tesla Model X e la Polestar 3 arrivata in Italia nel 2023.

Lucid ha estremamente bisogno di un modello mass market, come tradizione la compagnia è partita da modelli di alta fascia per massimizzare i ricavi, ora però i tempi sono maturi per una berlina accessibile, così da raggiungere un più grande pubblico. “La nostra EV di fascia media andrà a competere direttamente con Tesla Model 3 e Tesla Model Y. È la prima volta che lo dico: andremo a competere nel mercato di massa con una family car”. Il prezzo di partenza dovrebbe attestarsi attorno ai 50.000 dollari come anticipato sopra, la vettura andrà dunque a competere in modo diretto con Tesla Model 3 e Model Y, anche se la berlina di Elon Musk ormai può essere acquistata al di sotto dei 30.000 dollari negli USA grazie al Tax Credit. Mentre attendiamo l’arrivo di questa nuova Lucid, in Italia ci apprestiamo ad accogliere i nuovi incentivi auto 2024, attualmente in discussione: la Model 3 potrebbe arrivare a costare meno di 29.000 euro in alcuni casi.