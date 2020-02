La Lucid Motors rivela i dettagli maniacali della Lucid Air con un nuovo video

Mancano solo due mesi al debutto della Air, lussuosa berlina elettrica prodotto della Lucid Motors, una delle case produttrici emergenti più interessanti tra quelle che si stanno per affacciare sul mercato. Non a caso una delle più chiacchierate e coperte dalla stampa specializzata.

In vista del lancio del suo primo prodotto, la Lucid ci mostra da vicino pensa di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con un veicolo che si preannuncia già come esclusivo e maniacalmente curato nei dettagli e nella tecnologia.

Un nuovo video svela alcune delle carte di Lucid Motors. Il resto? Nelle prossime settimane, e poi tocca finalmente alla presentazione ufficiale dell'attesa Lucid Air.

"Con solamente due mesi a separarci dalla presentazione della versione per il pubblico della Lucid Air, non potevamo davvero aspettare ancora prima di condividere con il mondo alcuni dei piccoli — ma realizzati con giudizio— dettagli della macchina", ha spiegato Derek Jenkins, Vice Presidente di Lucid Motors.

"Ci siamo concentrati molto sul design complessivo di quest'auto, così come abbiamo puntato sull'ingegneria e sulla tecnologia proprietaria che contraddistingueranno la Lucid Air. Ci aspettiamo che il pubblico venga rapito dal suo look, dalle sensazioni e dal nuovo livello di lusso che è in grado di offrire".

Esattamente un anno fa, la Lucid Motors raccontava la strategia con cui spera di conquistare il mercato delle elettriche di lusso. Parola d'ordine: investimenti massicci in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di arrivare alla massima efficienza di consumo energetico e ad un nuovo standard di batterie di nuova generazione. Vi basti pensare che Lucid Motors già nel 2018 poteva contare su un investimento saudita da oltre 1 miliardo di dollari.