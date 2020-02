Lucid Motors rilascia un video che mostra il "test epico" della sua Air EV

Per chi non lo sapesse la Lucid Air di Lucid Motors sarà una vettura elettrica con un'autonomia di circa 390 km per singola carica, e che sulla carta avrà l'obiettivo di portare un concreta concorrenza a Tesla. Mentre la produzione della berlina EV è già iniziata, la compagnia ha pubblicato su YouTube un video intitolato "Epic Testing".

Il reveal della versione di produzione della Lucid Air è fissato al prossimo Aprile, ma Lucid Motors ci tiene a far sapere di essere costantemente attiva e star facendo importanti progressi nello sviluppo. Quest'oggi ha infatti deciso di condividere in video i test della vettura sul Thunderhill Raceway Park di Willows, in California, dove la Air mette in mostra le proprie caratteristiche sull'asfalto, incluse varie scene di drifting selvaggio.

Dalle riprese è possibile notare sulla carrozzeria della Air dei vistosi adesivi con su scritto "400" a indicare l'obiettivo del raggiungimento delle 400 miglia, per noi europei 643 chilometri, per singola carica. Alla fine il team festeggia la fine dei test, forse insinuando il raggiungimento di quello che sarebbe un traguardo in autonomia effettiva veramente soddisfacente.

A ogni modo 400 miglia sul tracciato in ambiente controllato non corrisponde di fatto alle 400 miglia percorse nel traffico cittadino. A questo punto non ci resta che attendere il rating EPA e conoscere le reali capacità del veicolo, che potete ammirare grazie ad un recente video il quale ne esplica i maniacali dettagli.