Lucid Motors guarda in Arabia Saudita: gli incentivi locali sono estremamente allettanti

Secondo le ultime indiscrezioni su Lucid Motors, pare che l'ascendente azienda californiana guardi con grande interesse verso l'Arabia Saudita: il Paese mediorientale propone enormi incentivi indirizzati alle società intenzionate a costruire un nuovo stabilimento.

Quando nel 2016 Lucid ha rivelato un piano da 700 milioni di dollari per tirare su un nuovo impianto produttivo in Arizona, aveva intenzione di assemblarvi la sua Lucid Air a partire dal 2018, ma vari contrattempi hanno provocato rinvii al 2019.

Circa un due anni fa invece il brand sembrava essere in grande difficoltà nella ricerca di investitori, ma alla fine Lucid annunciò di essersi assicurata investimenti per un miliardo di dollari da parte del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita (PIF), che consentì al marchio di partire in quinta coi propri piani.

La escalation ha portato poi alle eccellenti notizie che abbiamo ricevuto alcuni mesi fa: la presentazione della Lucid Air in tutte le sue varianti è stata indiscutibilmente promettente, per cui gli altri attori del mercato delle EV farebbero bene a stare in guardia. Adesso Lucid prevede di avviare la produzione del suo primo modello entro la prima metà del 2021, ma nel frattempo le voci di corridoio hanno cominciato a parlare delle costruzione di nuove linee produttive in Arabia Saudita.

Ecco il report di Bloomberg:"Lucid ha ottenuto più di un miliardo di dollari dal PIF nel 2018, un investimento che ha come condizionale il fatto che il brand debba sviluppare un sito in Arabia Saudita. King Abdullah Economic City si trova a circa 100 chilometri a nord di Jeddah, la seconda città più grande del paese. Lucid Motors Inc. sta discutendo col fondo sovrano dell'Arabia Saudita in merito alla costruzione di un impianto per la produzione di veicoli nei pressi di Jeddah, stando ad alcuni insider."

In attesa di ricevere conferme o smentite sulla questione appena riportata vogliamo rimandarvi al configuratore online della Lucid Air Pure, la versione "base" dell'ammiraglia elettrica californiana.