Lucid Motors sfida Tesla, in arrivo un pick-up e la rivale della Model 3

Lucid Motors si prepara allo sbarco in borsa mostrando agli investitori i piani per il suo futuro. La presentazione diventa pubblica e, oltre a lanciare frecciatine a Tesla ed altri concorrenti, viene definita anche la strategia sui prossimi modelli, rigorosamente elettrici.

Una slide è particolarmente interessante: suggerisce un corposo ampliamento della gamma entro il 2030. Oltre alla berlina Air e al SUV Gravity, atteso nel 2023, la gamma sarà composta da una berlina premium, da un SUV premium, da una coupé premium e da un pick-up. La società prevede una capacità produttiva di 500.000 unità annuali, numeri in linea con la produzione odierna di Tesla.

La berlina e il SUV dovrebbero ricalcare per dimensioni e fascia di prezzo Model 3 e Model Y, e ovviamente il pick-up andrà a scontrarsi con il Tesla Cybertruck. E pensare che Peter Rawlinson, CEO e CTO della compagnia, non considera l'azienda di Musk una concorrente. Lucid Motors ha anche definito le quote di mercato ideali della sua gamma del 2030, si ritiene che Air venderà 40.000 esemplari, il SUV Gravity 30.000, la berlina premium 120.000, il SUV premium ben 280.000, la coupé 50.000 e il pick-up 70.000. Considerando i numeri della coupé possiamo ipotizzare che si tratterà di una gran turismo di fascia media e non di una concorrente della Tesla Roadster da oltre 400 km/h.

Mancano nove anni e ovviamente molti eventi potrebbero stravolgere Lucid e lo stesso mercato americano su cui punta. Andando più nel concreto Lucid si aspetta di consegnare 20.000 vetture nel 2022, numero che raddoppierà nel 2023, anche grazie all'introduzione del SUV Gravity. Nel 2025 arriveranno i primi veicoli tra quelli precedentemente citati, seppur non ci è dato sapere quali.

Auguriamo a Lucid Motors che possa realizzare i suoi futuri piani e un buon debutto in borsa, dove la capitalizzazione di mercato parte da 12 miliardi di dollari.