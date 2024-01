Lucid Motors annuncia un modello compatto per competere con Tesla Model 3 e Model Y

Fondata da un ex VP & Board Manager di Tesla, Bernard Tse, Lucid Motors si è fatta notare in questi ultimi anni per aver creato la Lucid Air, una berlina premium che ha spesso vantato la migliore autonomia del mercato. Ora per la compagnia è arrivato il momento di mettere i bastoni tra le ruote alla Tesla Model 3.

Nel corso di un evento di inaugurazione presso l’impianto in Arizona AMP-1, il CEO di Lucid Motors Peter Rawlinson ha anticipato la produzione di un nuovo veicolo di medie dimensioni che - di fatto - andrà a fare concorrenza diretta alla Tesla Model 3 e alla Tesla Model Y di Elon Musk. Per abbracciare questa piccola, grande rivoluzione, Lucid Motors ha esteso il suo impianto AMP-1, portandolo da 74.000 metri quadrati a 353.000 metri quadrati; per l’azienda inizia così la cosiddetta Fase 2 della sua storia, che porterà alla produzione del SUV Gravity presentato a novembre 2023.

Nel corso della conferenza, Lucid Motors ha dunque anticipato la costruzione di un terzo modello, una BEV mid-size che mira a diventare il primo modello “di massa” del marchio, che con Air e Gravity ha puntato a una clientela di alto livello. Per stessa ammissione del CEO di Lucid Motors, questo veicolo andrà a competere in modo diretto con Tesla, anche se la società di Elon Musk guarda già oltre Model 3 e Model Y: a giugno 2025 partirà la produzione della Tesla “Redwood”.

Ovviamente è ancora presto per conoscere dettagli su questo nuovo, terzo modello Lucid. Fra le mani abbiamo soltanto un’immagine presa dalle slide della presentazione (foto scattate da Electrek che era sul posto) che pone la vettura sotto a un telo, anche se le forme suggeriscono che si tratti di un SUV/Crossover compatto.