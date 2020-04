Lucid mostra la sua fabbrica di auto elettriche sfidando Tesla con un look futuristico

Per gli appassionati del design, che riguardi un'autovettura, un computer o anche un edificio, vedere le immagini che Lucid ha condiviso è sicuramente un elemento di attrazione dell'interesse.

Lucid Motors è una casa automobilistica americana situata a Newark, in California, ed è specializzata come come la rivale locale Tesla nella produzione di auto elettriche. Proprio come il brand concorrente, la compagnia di Newark ci tiene ad aggiornare costantemente la stampa e i propri clienti e futuri tali circa lo stato dei lavori presso i propri stabilimenti o siti di costruzione.

Ed è proprio quello che ha fatto nella giornata di ieri, condividendo due scatti dall'alto, che ritraggono una nuova fabbrica di EV in costruzione in Arizona. Nel 2017 la società ha annunciato il lancio di una berlina elettrica di lusso dal prezzo relativamente accessibile (circa 60.000 dollari negli Stati Uniti), con un'autonomia di quasi 400 chilometri e molte altre interessanti caratteristiche. Fu chiamata Lucid Air.

All'epoca Lucid rivelò anche il piano di costruzione di una nuova struttura lavorativa, la quale avrebbe richiesto 700 milioni di dollari di investimento e sarebbe servita proprio a produrre la Air nel corso del 2018. I piani però si sa, molto spesso subiscono dei contrattempi o dei fisiologici ritardi, ma nel caso di Lucid si ebbe difficoltà a mettere insieme i soldi per tirar su lo stabile.

Verso la fine del 2018 però Lucid riuscì ad assicurarsi 1 miliardo di investimenti provenienti dall'Arabia Saudita, il quale ha rimesso in carreggiata il progetto. Durante l'arco del 2019 i progressi sono stati considerevoli, e fino a poco fa il piano era quello di rivelare a breve la Air e iniziarne la produzione entro la fine di quest'anno.

Per ulteriore sfortuna è però subentrato il problema Coronavirus, che ha causato il rinvio della presentazione della EV, che con ogni probabilità debutterà nel 2021. Comunque non tutto sembra andare male, perché la fabbrica Lucid dell'Arizona comincia a prendere forma: date un'occhiata alla galleria in fondo alla pagina.

Al contempo anche a Berlino, dove si svolgono i lavori per la costruzione della Giga Berlin di Tesla, le cose procedono a ritmi celeri. Ci è infatti da poco pervenuto un video a testimonianza dello stato dei lavori. La fabbrica tedesca sfornerà Tesla Model Y a ritmi altissimi, ma le prime consegne ai clienti americani della vettura non sono sempre all'altezza.