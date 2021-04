Lucid lancerà un'elettrica economica? E' praticamente certo

Lucid Motors è un brand automotive piuttosto discusso, nonostante non abbia ancora effettivamente commercializzato il suo primo modello: l'interessantissima Lucid Air. A dispetto di tutto il CEO del marchio statunitense, Peter Rawlinson, ha già cominciato a parlare di futuro.

Durante una conferenza in occasione dell'SMMT Electrified della scorsa settimana, il dirigente ha sottolineato i piani della compagnia sul lungo periodo, tracciando un sentiero che porterà dalla imminente berlina premium con un prezzo d'accesso alquanto alto, al lancio di un modello certamente più economico e fatto per le masse.

"Ho chiara la strada per arrivare alla mitica auto elettrica da 25.000 dollari, e si tratta di ottenere l'unica cosa che lo permetterà: la tecnologia." Così Rawlinson si è espresso per i ragazzi di Autocar. Tra le linee si legge che per il momento è praticamente impossibile proporre ai consumatori un modello che possa garantire contemporaneamente un ottimo range, prestazioni sufficienti, una qualità accettabile e un prezzo contenuto. In effetti se sul mercato non esiste ancora una macchina elettrica di questo tipo un motivo ci sarà.

La Lucid Air punta infatti molto più in alto:"Attueremo il seguente modello: cominciare con un prodotto di fascia alta per poi renderlo gradualmente più accessibile. Il nostro stabilimento in Arizona può essere espanso dallo stato attuale di circa 34.000 unità annue." Come avrete intuito, un altro fattore da non sottovalutare riguarda i volumi: commercializzare una vettura da meno di 20.000 euro e ricevere una risposta non soddisfacente da parte dei consumatori potrebbe tradursi in un disastro economico.

Insomma, si tratta di un percorso complesso e graduale che non soltanto Lucid Motors ha intenzione di compiere. Elon Musk di Tesla ha più volte ribadito di voler proporre una macchina elettrica prestante ed economica, ma è improbabile che potremo toccarla con mano prima del 2023.



A proposito di vetture economiche e a zero emissioni non possiamo non rimandarvi alla nostra anteprima sulla Dacia Spring Electric: abbiamo guidato la EV da 9.400 euro.