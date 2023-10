Lucid disegna le sue auto su uno schermo Samsung MicroLED da 255 pollici

Lavorare in uno studio di design automotive dev’essere alquanto eccitante, da un foglio bianco si è capaci di creare una vettura reale (ne abbiamo parlato con il designer della Polestar 3), Lucid Motors inoltre lavora in un modo molto particolare: su uno schermo Samsung da 255 pollici per ammirare i dettagli dell’auto in scala 1:1.

Lo schermo Samsung utilizzato da Lucid Motors ha in realtà un nome ben preciso, che è tutto un programma: si chiama The Wall, il muro. Le dimensioni sono talmente ampie che i designer possono tracciare le linee di un’auto in scala 1:1, ovvero a grandezza naturale. I designer possono così avere subito un’idea di come possa apparire nella realtà la loro creatura, anche avvalendosi di un ottimo effetto tridimensionale e riflessi sulle superfici, decisamente un livello superiore rispetto a qualsiasi tool di lavoro bidimensionale.

Secondo Lucid Motors si tratta anche di un ottimo strumento per il lavoro in team, condividere le proprie idee con i colleghi è davvero semplice e ogni dettaglio può essere ammirato in tempo reale a dimensione naturale. Grazie alla tecnologia MicroLED di Samsung il The Wall è in grado di restituire anche un’eccellente fedeltà cromatica, un aspetto che per un designer è molto importante, se pensate però di acquistare uno schermo simile presso la grande distribuzione vi sbagliate di grosso...

Si tratta di un prodotto di ultra-nicchia che non viene prodotto per il mercato di massa. Per capire più o meno quanto possa costare vi basti sapere che un TV Samsung da 110 pollici con tecnologia MicroLED può costare attorno ai 140.000 euro; il The Wall utilizzato da Lucid Motors è grande il doppio, il suo prezzo potrebbe dunque essere davvero astronomico.