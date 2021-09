Lucid batte Tesla: i dati EPA della Air Dream Edition sono da capogiro

Negli USA c’è parecchio fermento in campo elettrico. L’EPA ha infatti analizzato consumi e range della nuova Lucid Air 2022, una futuristica vettura elettrica che potrebbe insidiare non poco la Tesla Model S. Andiamo dunque a scoprire, seguendo i dati ufficiali EPA, quale delle due vetture è più conveniente dell’altra.

Partiamo con la Lucid Air Dream Edition AWD equipaggiata con cerchi da 19”: su circuito misto città/autostrada la vettura ha guadagnato un indice MPGe di 125, in ambito urbano 126, mentre in autostrada 125, dunque abbiamo consumi abbastanza omogenei, obiettivo non facile da raggiungere e alquanto insolito. Con un “pieno” di energia si percorrono infatti 836 km, davvero una cifra eccezionale, che con la Tesla Model S Long Range 2021 non sarà facile raggiungere.

La berlina lussuosa di Elon Musk ha ottenuto 120 nel combinato, 124 in città e solo 115 in autostrada, con un range totale di 651 km con una carica. La stessa Lucid Air Dream AWD con cerchi da 21” ha fatto segnare 111 nel combinato, 110 in città e 111 in autostrada, con 725 km di autonomia. Davvero impressionante, neppure la Tesla Model S Plaid 2021 con cerchi da 21” sta al suo passo: 101 di MPGe nel combinato, 102 in città e 99 in autostrada, per 560 km totali.

Lucid batte Tesla dunque, e alla grande: la Air però monta una batteria più grande, 113 kWh contro i 100 della Model S Long Range, allo stesso tempo però è più potente, 695 kW contro 499 kW, con uno scatto 0-96 km/h possibile in 2,7 secondi (la Model S Long Range ne impiega 3,1). Certo la Air Dream Edition costa anche di più: negli USA si parla di 169.000 dollari contro gli 89.990 dollari (e guardate l’avveniristico abitacolo della Lucid Air), la sfida dunque è alquanto impari? Che ne pensate?