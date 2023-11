Lucid, avvistato un misterioso pick-up: guanto di sfida al Tesla Cybertruck?

Lucid Motors ha in cantiera un pick up? Un'immagine mostra un misterioso veicolo accanto ad un SUV Gravity, questo potrebbe anche essere presentato fra non molto al Los Angeles Auto Show. Il design suggerisce un veicolo senz'altro premium, ma diverso rispetto ad altri pick up elettrici come Rivian R1T.

Certamente Lucid, con questa soluzione, entrerebbe in un mercato molto affollato, popolato da veicoli storici e iconici (per quanto attiene al mercato americano) del calibro di Ford F-150 e Chevrolette Silverado.

Lucid, tuttavia, non ha commentato ufficialmente questo "avvistamento" e non ha neanche fornito dettagli su un nuovo progetto. Una delle possibilità è che questo pick up possa essere parte di uno studio di progettazione passato ed essere stato scartato in seguito. Certo è che, con l'imminente uscita del Gravity, se Lucid dovrà annunciare qualcosa lo farà senz'altro a breve.

Se il progetto dovesse concretizzarsi si ipotizza che la potenza di questo pick up potrebbe spingersi a 1.234 cavalli, con una configurazione di partenza a doppio motore. Altro punto interrogativo riguarda il torque vectoring di Lucid che, in questo particolare segmento di veicoli, potrebbe portare l'esperienza di guida elettrica verso nuove "frontiere" (abbiamo approfondito la tecnologia del Torque Vectoring in un precedente articolo riguardante le scelte di Laborghini per il futuro).

La speranza è che Lucid punti a un veicolo accessibile alle masse, andando oltre i lussuosi modelli a sei cifre che fino ad ora ha proposto sul mercato. Purtroppo però c'è da dire che la situazione finanziaria di Lucid non è delle migliori al momento.